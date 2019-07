Zeman po dvou měsících odvolal ministra Staňka | E15.cz

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Prezident argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných prostředků a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. K návrhu na jmenování Šmardy se Zeman dosud nevyjádřil, podle Babiše to má v plánu v polovině srpna. Kandidáta ČSSD ale několikrát kritizoval.

Hrad dopoledne informoval, že ve středu k už dříve oznámenému odvolání ministra nechystá žádnou oficiální akci. Ovčáček ČTK řekl, že není zavedenou zvyklostí, aby se při odvolání člena vlády ceremoniál konal. O odvolání pak informoval už dnes na sociálních sítích. "Prezident republiky poděkoval Antonínu Staňkovi za jeho práci, zejména za péči o záchranu kulturních památek a za odhalení zneužívání veřejných prostředků v resortu ministerstva kultury," stojí v prohlášení.

Staněk rezignoval v květnu po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že Staněk nekončí kvůli odvolání obou ředitelů, ale kvůli vyhrocené situaci v kultuře, kterou už nemůže osobně zklidnit.

Zeman v dnešním prohlášení dodal, že očekává prošetření Staňkových trestních oznámení. Ministr na Fajta podal trestní oznámení kvůli autorské smlouvě na milion korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným galerií. Další oznámení směřovalo i na dva bývalé ředitele Muzea umění v Olomouci, odvolaného Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala.

Ministerstvo kultury pravděpodobně nejméně do poloviny srpna nepovede plnohodnotný ministr. Zeman chce totiž rozhodnout o jmenování kandidáta ČSSD Šmardy až v polovině srpna. Podle Babiše to nebude znamenat problém, protože se období kryje s vládními prázdninami, které potrvají do zasedání 26. srpna. Zeman v posledních týdnech kritizoval nedostatečné zkušenosti Šmardy s kulturou či nominace stranických funkcionářů na velvyslanecké a ministerské posty.