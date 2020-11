Glosa Petra Peška: Náš muž na Hradě | E15.cz

Prezident Miloš Zeman si objednal od české kontrarozvědky (BIS) informace o tom, co tu dělají ruské tajné služby a jejich agenti.

Informace, kterou přinesl web iRozhlas.cz, je pochopitelně zajímavá a chytlavá hned z několika důvodů.

Kdybychom žili v jiné době, tak by fakt, že hlavě státu nejsou lhostejné zdejší zpravodajské aktivity Ruské federace, vyvolal jen pozitivní reakce. Jde o pokračovatele někdejšího Sovětského svazu, někdejšího aktéra tehdy bipolární studené války. A hlavně zemi, která tu přes 40 let uplatňovala svůj vliv, někdy i za pomoci tanků.

Což je ale i důvodem pro nynější negativní reakce a jisté znepokojení. Svět je jinde, ruské zájmy jsou z části stejné, z části posunuté do jiné sféry. A samotná zpravodajská – či přesněji řečeno, výzvědná a špionážní – činnost není nic neobvyklého. Neobvyklé by bylo, pokud by velký stát jako Rusko nic takového nedělal. Jakkoliv je jeho velikost čím dál víc hlavně teritoriálního rázu.

Ale stejně tak na místě je takovou činnost, pro domovskou zemi záškodnickou, rozkrývat. K tomu máme kontrarozvědku, v našem případě Bezpečnostní informační službu (BIS). Čímž se dostáváme k jádru problému.

Podle medializovaných informací se prezident Zeman zajímal o tři okruhy: činnost ruských zpravodajských služeb, jejich agenty a možnost praní „špinavých“ peněz přes tyto kanály. Což pochopitelně vyvolává podezření, zvláště vzhledem k současnému složení hradního týmu. Když už ne kvůli nikomu jinému, tak kvůli prezidentovu poradci Martinu Nejedlému a jeho byznysových konexích. A jeho nynější cestě do Moskvy.

Samozřejmě, to všechno může být jen rusofobní hysterie. Anebo zpravodajská hra na druhou – do mediálního éteru se tyto věci pouštějí právě kvůli Nejedlého cestě. Nebo je to pokračující válka zapšklé hlavy státu vůči současnému řediteli BIS Michalu Koudelkovi.

Jenže těch podezření je hodně. Až moc. A stejně tak indicií o inklinování současné hradní party k Moskvě. Mlčení to nerozptýlí.