Glosa Petra Peška: Poloústavní polovládnutí | E15.cz

Měsíc s měsícem se sešel a prezident Miloš Zeman alespoň potvrdil, že vyhoví žádosti předsedy vlády a udělá to, co mu Ústava ukládá. Tedy že odvolá jednoho z členů kabinetu. Ani po dvou měsících ale nehodlá učinit zbytek, a to jmenovat jeho nástupce. Podle toho, co bylo zveřejněno na premiérově twitterovém účtu, hlava státu „o nominaci ČSSD na post ministra kultury rozhodne v polovině srpna“.