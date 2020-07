Glosa Petra Peška: Pravda podle premiéra | E15.cz

Kvůli tomu, aby alespoň část médií psala „pravdu“, koupil před sedmi lety vydavatelství Mafra (dnes společně s celým Agrofertem zaparkováno ve svěřenských fondech). Jenže zbývají ještě další média, včetně veřejnoprávní televize. A tady by premiér alespoň publikované informace lidem dovysvětloval.

„Já nikdy neříkal, že máme mít hodně členů. Vždy jsem říkal, že by pro nás bylo nejlepší mít v každé vesnici jednoho či dva sympatizanty, kteří by zašli do jejich hospody a tam řekli: Teď v ČT něco říkali, ale ono je to úplně jinak,“ uvedl v rozhovoru pro čtvrteční vydání MF Dnes.

A ještě dodal: „Protože v mediálním prostoru jsou do debat zvaní hlavně lidi, u kterých je garance, že vystupují negativně proti našemu hnutí.“

Babišův stesk není mezi politiky ničím neobvyklým. Naopak obvyklé je, že jsou spokojeni s příznivou interpretací svých kroků a mnozí naopak s nelibostí nesou kritiku. Což je ostatně běžné i u ostatních lidí.

Zvláštní je premiérův nápad se „sympatizanty“ či „důvěrníky“, jak to kdosi na sociálních sítích hezky přejmenoval. Odráží to jeho mentalitu, že lidem je k poznání pravdy nutné trochu domoct. Ať už dovysvětlením televizních zpráv v hospodě, anebo koupí mediálního domu. S ním ale přeci nyní nemá premiér nic společného.