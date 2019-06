Glosa Petra Peška: Předčasné volby ve vzduchu? | E15.cz

Příští volby do Poslanecké sněmovny by se měly konat až za více než dva roky. A ještě předtím – příští rok na podzim – se bude volit v krajích. I proto se do předčasných voleb žádné ze stran moc nechce. Jednak kvůli únavě voličů, kteří by to jejich strůjcům spočítali, v neposlední řadě ale i kvůli dalším finančním nákladům.

Důvodem by ale mohla být patová situace při vytváření nové vlády po případném odchodu ČSSD kvůli sporu o (ne)jmenování nového ministra kultury. Náhradním řešením, které se nejčastěji zmiňuje, by sice mohlo být vytvoření nové vlády či „rekonstrukce“ té stávající – ovšem za problematické tiché podpory Tomia Okamury.

A premiér Babiš se snaží přesvědčovat, že nic takového nenastane, a to ani v jednom z uvedených scénářů. O sociálních demokratech sebevědomě tvrdí, že prostě „neodejdou“. A v případě SPD se dušuje, že s nimi nepůjde, že to je „nesmysl“.

Babiš: Spekulace, že SPD nahradí ve vládě ČSSD, jsou nesmyslné

Jenže pokud by se toto tvrzení ukázalo pravdivým jen napůl – tedy v té druhé půlce týkající se SPD – varianta předčasných voleb by se mohla jevit jako nejschůdnější. Ostatně v nedělní debatě ji zmínil i sám premiér Babiš. Byť s dodatkem, že pro ně není důvod, protože „vláda je úspěšná“. A ještě před ním tak učinil i prezident Zeman v rozhovoru pro sobotní MF Dnes, když by tuto variantu „vůbec nevylučoval“. Oba se liší jen v iniciačních okamžicích. Pro premiéra by jím mohl být odchod ČSSD z vlády, pro prezidenta naopak to, kdyby Andrej Babiš ztratil nervy…

A komu by předčasné volby pomohly? Určitě Pirátům, kteří v posledních průzkumech stoupají, nejspíše i ODS. Pro premiérovo hnutí ANO to až doposud vypadalo, že by procentně mohlo přinejmenším zůstat na svém, ale početně ve sněmovně lehce posílit. A to díky tomu, že by některé z nynějších parlamentních stran zůstaly pod pětiprocentní hranicí a jejich procenta by se přerozdělila. A třebas by ANO svitly i nové koaliční varianty. Jenže v posledních průzkumech už premiérovo hnutí nejen že neposiluje či stagnuje, ale dokonce lehce ztrácí – viz například volební model představený v nedělnídebatě na ČT, kde mu přízeň vyjádřilo jen 25,5 procenta dotázaných (celý průzkum zde https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2855102-preference-hnuti-ano-klesaji-v-pruzkumu-ma-nejhorsi-vysledek-od-roku-2016). Takže asi ani Andrej Babiš se do předčasných voleb teď nepohrne. Pokud to tedy nebude nezbytně nutné či jednoznačně výhodné.