Glosa Petra Peška: Střet zájmů. No a co? | E15.cz

To, co se odehrává v Jablonci nad Nisou, zní natolik neuvěřitelně, že to až musí být pravda. Tamní primátor města Milan Kroupa zároveň kope za firmu, která ve městě provozuje kamerový systém. Přesněji řečeno, kope hlavně za ní. Během nynějšího sporu o údajně neproplacené služby z let 2016-2018, za které firma žádá přes dva miliony korun, nechal kamerový systém vypnout. Nejdřív část, pak i zbytek.