Glosa Petra Peška: Superhrubý superslib | E15.cz

Zatím posledním z bojovníků, který tuto účinnou zbraň použil, se stala ministryně financí Alena Schillerová. Ale paniky netřeba. Toto téma chce zatím vzít jen na koaliční radu a „domluvit se o prioritách s koaličním partnerem“, jednak koaliční partner – ČSSD – na zrušení superhrubé mzdy příliš neslyší. Tedy pokud by to neznamenalo automatické zvýšení mezd a platů.

Jenže nejde o zrušení. U superhrubé mzdy šlo spíš o přiznání a poznání, byť použité v úhybném manévru s rovnou daní. Možná teprve tehdy řada zaměstnanců poznala, jaká je jejich cena. Neboli, kolik za ně musí zaměstnavatel odvádět. A nejen to, co je na výplatní pásce. A to lidi zajímá, tak pozor s těmi sliby…