Glosa Petra Peška: Zeman na vícero způsobů | E15.cz

Pro mnohé musela být překvapením tvář, kterou – byť z části zahalenou roškou – nabídl ve svém krátkém velikonočním poselství na ČT. Žádné jízlivosti, žádné útoky na politické oponenty. Jen slova vyzývající ke společenskému smíru a naději.

Jistě, dalo by se pozastavit nad některými detaily. Například, že šíření nenávisti omezil jen na sociální sítě (a nejspíš tím nemyslel svého mluvčího, ale dost jízlivosti...). Anebo, že „svedl“ své poselství na žádost kardinála Duky. Hlavní je ale celkový dojem. Tedy, že Miloš Zeman výjimečně pronesl řeč, která je zcela hodna hlavy státu. Což uznali i někteří z jeho oponentů.

Ještě předtím, tentokrát na TV Prima, ale prezident Zeman své příznivce i odpůrce ujistil, že za tou rouškou je to stále on. Dával do protikladu věci, které si nutně neodporují, možná dokonce naopak. V souvislosti s koronavirovou krizí prohlašoval, že zdraví je přednější než ekonomický růst. To sice zní jako jednoduchá pravda, člověk jeho intelektuálních rozměrů by ale mohl lidem spíše vysvětlovat tu složitější podobu věci. Například, že bez hospodářského růstu nemůže být ani kvalitní zdravotní péče, která je mimořádně nákladná.

Dočkali jsme se i obvyklých rétorických figur Miloše Zemana. Tou jednou je „ano, ale“. Vrchního vládního epidemiologa Romana Prymulu sice opět podpořil, aby ale dokázal svoji schopnost odhalovat s laskavostí sobě vlastní omyly druhých, kritizoval jeho slova o promořování společnosti.

A došlo i na oblíbené „ne, ale“, když mluvil o odstranění pomníku sovětského maršála Koněva na Praze 6. Na jednu stranu to neopomněl označit za „směšný a hloupý“ krok, který přirovnal k obrazoborectví a ničení „krásných uměleckých děl“. Aby ale nemohl být nařčen z kryptokremlofilství, jasně dodal, že Moskva nemá co zasahovat do našich vnitřních záležitostí. Takže ať si každý vybere...

Důkazem, že na Primě šlo o skutečného Miloše Zemana, bylo i jeho bagatelizování hromadné schůzky v Lánech, kde národu názorně ukázal, jak se mají porušovat karanténová pravidla. Testy na koronavirus ale prý u všech zúčastněných dopadly negativně, takže zapomneňte... No a i těch pár oblíbených politických nepřátel muselo být v televizní diskusi připomenuto.

Přes tuto „klasiku“ by ale nemělo zapadnout hlavně to výše zmíněné poselství pronesené na České televizi. Můžeme si o věrohodnosti prezidentových slov myslet cokoliv, ale aspoň se to lépe poslouchalo.