Glosa Štěpána Brunera: Randál u Čapího hnízda | E15.cz

Ve společnosti Imoba ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše si zřejmě nevidí na špičku nosu. Podivné počínání firmy, která je vlastníkem farmy Čapí hnízdo, kolem připravované stavby obchvatu nedaleké obce Olbramovice, snad nelze hodnotit jinak. Ledaže by šlo o mimořádnou prohnanost.

Středem Olbramovic prochází hlavní tah z Prahy do Českých Budějovic, silnice I/3. O stavbě obchvatu, který by z obce odvedl každodenní proud desítek tisíc vozů, se mluví už desítky let. Jedním z vlastníků potřebných pozemků byla už od roku 2006 i Imoba. Se státem o jejich prodeji vyjednávala od roku 2008.

S Ředitelstvím silnic a dálnic se dohodla až o sedm let později, nedlouho poté, co vstoupila v platnost novela zákona navyšující výkupní ceny pozemků pro veřejné stavby.

Díky ní inkasovala osminásobek ceny stanovené znalcem. Mimochodem, zákon sněmovně předložil tehdejší ministr dopravy za hnutí ANO Antonín Prachař, jeho stranický šéf Babiš v té době ještě Imobu přímo vlastnil.

Dnes ta samá Imoba protestuje proti stavebnímu povolení pro obchvat, na který sama výhodně prodala pozemky za téměř čtyři miliony korun.

Ve svém odvolání k ministerstvu dopravy Imoba argumentovala mimo jiné tím, že hluk z obchvatu bude rušit hosty v Čapím hnízdě. Plány na stavbu obchvatu přitom byly známé už ve chvíli, kdy Imoba Čapí hnízdo kupovala.

Připomíná to nářky lidí, kteří si postavili domy poblíž dlouhodobě plánované druhé dráhy pražského letiště, a teď si stěžují, že v okolí ranveje bude po jejím otevření hlučno.

Na rozdíl od řadových domkařů je ale obtížné představitelům Imoby, mezi něž ještě loni patřila premiérova manželka Monika, věřit takovou míru naivity.

Dlužno dodat, že tyto námitky Imoby ministerstvo odmítlo. Ve stejném rozhodnutí, na které upozornila Česká televize, ale kvůli chybným procesním postupům Středočeského kraje zrušilo celé stavební povolení. Budování obchvatu se tak, opět, odkládá.