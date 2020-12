Komentář Dušana Šrámka: Paskvil jménem novela zákona o ochraně veřejného zdraví | E15.cz

I tak, po bolševicku, by se dala parafrázovat novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Vedle vzniku centralizované hygienické služby by dávala hygienikům rozsáhlé pravomoci, včetně například sledování občanů prostřednictvím mobilních operátorů. Schválení takového paskvilu by bylo největším ohrožením ústavních práv a svobod od listopadu 1989.