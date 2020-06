Komentář Jana Žižky: Nejistá doba bez uhlí | E15.cz

Zatím poslední „obětí“ na straně zastaralé energetiky je elektrárna Prunéřov 1, která se uzavře na konci června. Vládní uhelná komise bude probírat různé scénáře, jak rychle s tradiční fosilní surovinou skoncovat.

Elektrárenská společnost ČEZ má ovšem jasno. Investorům prezentuje, že do roku 2025 hodlá snížit instalovaný výkon uhelných zdrojů o polovinu oproti roku 2016. Další redukce o více než čtvrtinu je v plánu do roku 2035. V polovině století už nechce mít ČEZ s uhlím nic společného a chystá se být uhlíkově neutrálním.

Firma poskytla přesnější informace o uzavření Prunéřova 1 krátce poté, co Národní rozpočtová rada varovala, že státní půjčka společnosti ČEZ na výstavbu nového reaktoru v Dukovanech „může do budoucna ovlivnit“ udržitelnost veřejných financí. Rada má možná přehnané obavy. Půjčka by měla být rozložena do delšího časového období, které začne asi za deset let. Hlídači státních výdajů nicméně připomněli, že nad budoucností českého jádra stále visí více otazníků než jasných odpovědí.

Není vyloučeno, že Češi postaví jeden nový jaderný reaktor – zhruba za dvě desetiletí. Atom ale není řešením pro případný nedostatek domácí elektřiny ve třicátých letech. Uhlí končí, jádro je nejisté, vláda brzdí podporu obnovitelných zdrojů a růst dovozu zemního plynu označují bezpečnostní analytici za nevhodný kvůli závislosti na zahraničních dodavatelích. Kde tedy budeme elektřinu brát? Zatímco import plynu zůstane reálnou variantou i do budoucna, v případě elektřiny to platit nemusí – s nedostatkem elektráren se nejspíš budou potýkat i okolní země.

Soumrak doby uhelné je realitou. Z různých koutů zeměkoule přesto zaznívá, že se bez tradiční suroviny ještě dlouho neobejdeme. Bude tu snaha rozvíjet koncepty „čistého uhlí“, jejichž zastáncem je americký prezident Donald Trump.

Sázka na technologii zachytávání uhlíku v elektrárnách a jeho skladování pod zemí by však v českých podmínkách nedávala smysl – šlo by o příliš drahý špás v situaci, kdy zdejší zásoby suroviny docházejí. A těžba za územními limity si už asi veřejnou ani politickou podporu nezíská. Nakonec budeme muset uznat, že plyn a obnovitelné zdroje sehrají významnější roli, než dosavadní energetické koncepce připouštěly.