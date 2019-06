Komentář Jana Žižky: Proti Rusům mohou Němce poštvat jedině oni sami | E15.cz

Nedokáží to polští ani ukrajinští politici, nesvede to ani Donald Trump. Nikdo nezvládne přesvědčit Němce, že se mají obrátit zády k Rusku jako k údajně nespolehlivému dodavateli strategických surovin – ropy a plynu. V Německu to mnozí vidí zcela opačně. I v době největších krizí dělali Rusové vždy všechno, aby nejvýznamnější evropský zákazník pocítil problémy co nejméně.