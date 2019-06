Soud v Lucembursku povolil Diag Human exekuci účtu České republiky | E15.cz

O co jde? Spletitá kauza kolem společnosti Diag Human se táhne roky. Její prapůvod leží v roce 1992 u tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara a jeho nepříznivého výroku, kvůli kterému sešlo z obchodu s krevní plazmou, o nějž Diag usiloval. Za ušlý zisk musel stát po prohrané arbitráži v roce 1997 zaplatit Šťávově firmě náhradu škody ve výši 327 milionů korun. Nebylo to vše. Arbitráž z roku 2008 přiznala Diagu náhradu škody ve výši 8,9 miliardy korun, která denně narůstá o úroky ve výši 1,3 milionu. Tyto peníze ale dosud vyplaceny nebyly.

„Neplatný rozhodčí nález proti Česku z roku 2008 se společnost Diag Human snaží v zahraničí vykonat od roku 2011. Pouze Lucembursko tento nález uznalo, zatímco soudy sedmi dalších států v Evropě a v USA prohlásily nález za neplatný a nevykonatelný,“ řekl deníku E15 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Následovaly ale další soudy. Před rokem Česká republika neuspěla u Nejvyššího soudu v Lucembursku s kasační stížností proti verdiktu z roku 2017, podle kterého Diag mohl po Česku vymáhat svůj nárok přesahující 13,5 miliardy korun. Na základě tohoto rozsudku pak firma mohla usilovat o exekuci majetku České republiky až do této výše. Firma zároveň nechala obstavit několik desítek bankovních účtů vedených na Českou republiku, z nichž by mohla požadované peníze získat. Přišlo odvolání státu a další rok jednání.

Na začátku června letošního roku došlo k posunu. Lucemburský soud rozhodl znovu a vydal takzvané potvrzení platnosti svého nálezu. Jde o potvrzení obstavení majetku ČR, o němž bylo rozhodnuto už v roce 2011. „Ano, oběma stranám bylo doručeno rozhodnutí o takzvaném Validation,“ potvrdil právní zástupce Diagu Jan Kalvoda. To, jaký bude další postup společnosti, však nekomentoval. „Ministerstvo ve spolupráci s právními zástupci analyzuje případné opravné prostředky proti tomuto rozhodnutí,“ řekl šéf úřadu Adam Vojtěch.

Rozhodnutí o exekuci účtů Česka u dvou bank je přitom předběžně vykonavatelné bez ohledu na možné opravné prostředky. Exekuční proces pak může pokračovat na dalších účtech země v dalších 54 bankách.

„Rozhodnutí vydaná lucemburskými soudy se týkají pouze účtů vedených u bankovních subjektů v Lucembursku a žádné prostředky jimi dotčeny nebyly,“ tvrdí ministr Vojtěch. Podobně reagoval i úřad zodpovědný za státní pokladnu. „Ministerstvo financí nemá v lucemburských bankách vedeny platební účty. Nicméně přijalo preventivní kroky k tomu, aby došlo k vyloučení všech souvisejících rizik,“ odpověděl na dotaz deníku E15 ohledně účtů ČR vedených v Lucembursku mluvčí rezortu financí Zdeněk Vojtěch. Na doplňující dotaz, zda by se verdikt mohl týkat jiných aktiv, například dluhopisů, již ale nereagoval.

Přede dvěma lety v říjnu přitom ve sněmovně tehdejší ministr financí Andrej Babiš uvedl: „My jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 miliard. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou,“ uvedl tehdy před sněmovními volbami.

Nechtěné dítě – tedy letitý spor s firmou, o níž několik ministrů zdravotnictví prohlašovalo, že od státu už neuvidí ani korunu – má ve své agendě právě ministerstvo zdravotnictví. Už dříve na dotaz deníku E15 rezort uvedl, že se případu věnuje a prostřednictvím právních zástupců jak na našem území, tak v zahraničí dělá maximum pro ochranu zájmů a majetku ČR.

„S právními zástupci protistrany je udržován standardní procesněprávní styk v rámci soudních řízení,“ sdělila tehdy mluvčí rezortu Gabriela Štěpanyová. S tím ale právní zástupce Diagu úplně nesouhlasí. Firma podle Kalvody například nemá žádnou reakci na dopisy, které posílala přímo k rukám ministra Adama Vojtěcha stejně jako na Úřad vlády pro premiéra Babiše, ministryni financí Schillerovou či členům ústavně-právního a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

V dopisech, které má deník E15 k dispozici a o nichž již informoval dříve, Diag sděluje poslancům i ministru zdravotnictví, ministryni financí i premiérovi informace o splatné pohledávce za Českou republikou jako o výdaji státního rozpočtu 2019. Stejně tak v dopisech apeluje na zmíněné osoby, aby respektovaly rozsudky lucemburského soudu a došlo k úhradě závazků. Už tehdy ale oslovení poslanci deníku E15 řekli, že dopis sice dorazil, nicméně takovou věc sněmovna řešit nemůže a jde pouze o lobbistické pokusy věc ovlivňovat. „Je na vládě, aby se s Diag Human dohodla či soudila,“ uvedl tehdy předseda sněmovního výboru Marek Benda.

Zároveň Diag podle svého vyjádření už dříve nabídl státu možnost zastavit úročení, které denně naskakuje o částku 1,3 milionu korun. Ovšem bez reakce. „Skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo nabídku na zastavení úročení, které generuje miliardové náklady, je pro mě nepochopitelná,“ tvrdí expert na arbitrážní řízení a bývalý šéf mezinárodněprávního odboru ochrany investic ministerstva financí Radek Šnábl. Podle něj je právě tato skutečnost jedním z důvodů, proč mezi oběma stranami sporu není v současné době možné uskutečnit jakýkoliv úspěšný pokus o smírné řešení a narovnání.

„Kdyby se přitom byl stát schopen či ochoten s Diagem dohodnout, pravděpodobně by to vedlo k úspoře o narostlé úroky. To může vzhledem k době od vzniku nároku představovat až 80 procent částky, která je předmětem sporu,“ říká Radek Šnábl.