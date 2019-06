Komentář Jany Havligerové: Babišovo vládnutí je mazec | E15.cz

Rozhodnutí padlo s vědomím, že ve sněmovně nemají pro vyslovení nedůvěry dostatek hlasů. Tak trochu se upínají k myšlence, zjevně marně, že postoj by mohla změnit sociální demokracie. I když uvnitř ČSSD se kritické hlasy vůči vládnímu koaličnímu partnerovi ozývají.

Při dnešním pohledu na politickou scénu je těžké ubránit se intenzivnímu pocitu něčeho už dříve prožitého. Je začátek května 2017 a tehdejší předseda vlády, sociální demokrat Bohuslav Sobotka oznamuje úmysl podat demisi. Je to reakce na kauzu korunových dluhopisů a nejasných majetkových poměrů tehdejšího místopředsedy vlády, ministra financí a předsedy hnutí ANO.

Sobotka naráží na odpor prezidenta republiky, demisi si rozmyslí a navrhuje ukončení vládního angažmá Andreje Babiše, který v kabinetu koncem května končí. Konečná bilance? Na podzim téhož roku hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách, získalo téměř třicet procent hlasů a 78 mandátů. ČSSD byla šestá se 7,27 procenta hlasů, získala pouhých patnáct mandátů.

Sobotka odešel z politiky, šéf vítězného hnutí se stal premiérem. A to hned dvakrát. Doposud měl, a zřejmě i nadále má na Pražském hradě neochvějnou podporu. Babišovi se navíc stále daří vést permanentní kampaň postavenou na tezi „my to děláme dobře, a kdyby nám to koaliční partner nekazil, dělali bychom to ještě lépe“. Mimochodem když se po volbách chystala Babišova vláda, místopředseda hnutí Richard Brabec prohlásil, že to bude mazec. Je to mazec.

Předsednictvo ČSSD je svoláno na pátek. Má hodnotit totální prohru v eurovolbách, v nichž strana nezískala v Evropském parlamentu ani jedno křeslo. Jistě přitom bude zvažovat, zda a nakolik k tomu přispěla vládní spolupráce s hnutím ANO v čele s trestně stíhaným premiérem. Předseda ČSSD Jan Hamáček zatím v podstatě jenom dokola opakuje, že socialisté šli do kabinetu prosazovat svůj program a to se jim zatím daří.

Jde ale o to, jestli už úspěšné vládnutí nepřehlušují Babišovy kauzy. Za dva dny se Hamáček dozví, co o tom soudí zhruba šedesátka jeho spolustraníků z celé republiky. Je to málem jako v Hamletovi. Být, či nebýt? To je to, oč tu běží, je důstojnější trpělivě snášet kopance, rány, facky osudu… Rozměr Shakespearova dramatu ale páteční jednání nejspíš mít nebude. Odchodem z vlády by ČSSD měla k hrobu blíž.