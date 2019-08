Komentář Jany Havligerové: Hamáčkovy marné naděje | E15.cz

Současný návrh státního rozpočtu na příští rok je pro rezorty sociální demokracie likvidační, napsal šéf ČSSD Hamáček premiéru Babišovi. Odeslaný dopis můžeme považovat za výstřel ze startovní pistole. To, co odstartoval, třeba za chrtí dostihy.

Šéfka rezortu financí sice netáhne před ministry umělou mechanickou návnadu, ale suma určená na výdaje státu je v podstatě podobně fiktivní a v politicích probouzí podobné instinkty. Nutno podotknout, že zatímco zábava psích chovatelů nemá u nás dlouhou tradici, rvačka o peníze ze státní kasy ano.

Přihlížet jí můžeme každý rok. To jen letos jí socialisté dali dramatičtější rámec tím, že už v červnu na vládě nepodpořili navrhované limity rozpočtových výdajů. A až teď konečně řekli, že jejich ministerstvům chybí 20 miliard. Ministerstvo financí je podle socialistů při odhadu příjmů státu příliš opatrné. Zkrátka – chybí mu optimismus.

Viděno zvenku je to přitom přesně naopak. Problémem nejsou ani tak rozpočtové příjmy, ale především nerealisticky rostoucí výdaje. Jen na zaplacení penzí a sociálních dávek bude letos potřeba 604 miliard korun, napřesrok má suma jen kvůli prosazovanému růstu důchodů o devět stovek narůst o dalších 37 miliard. Nabobtnají i sociální dávky a ministerstvu práce to stále není dost. Proč by rezort uspokojilo zrovna dodatečných 11 miliard, přitom ministryně Maláčová v podstatě není schopná říct.

I socialisté ovšem tuší, že zdroje vysychají, a to i když straší tím, že pokud do jejich kapitol nenateče víc financí, bude ohrožena bezpečnost obyvatel. Proto Hamáček znovu píše o zavedení bankovní daně. Sociální demokraté by si měli rozmyslet, co vlastně chtějí. A hlavně kam až jsou ochotni při handrkování o peníze zajít.

Teoreticky by ČSSD mohla rozpočtový bojkot dotáhnout až k rozpočtovému provizoriu. Příští rok se ovšem na podzim konají krajské volby. A za takový krok, tedy za zmrazení investic, zastavení evropských dotací a další z provizoria plynoucí omezení by spolustraníci vládním kolegům a poslancům jistě pěkně poděkovali. A ČSSD by zabodovala i u firem, pro které jsou státní zakázky životně důležité. Takže z tohoto mraku nejspíš nezaprší.

Však také předseda Hamáček píše, že doufá v dohodu. Pokud tím myslí, že ANO kývne na 20 miliard, doufá marně. Jestli se socialisté nechtějí jenom ještě více znemožnit, měli by rychle dát dohromady pádné argumenty, proč právě letos kolem rozpočtu tak vyvádějí. Ty uvedené v dopise pro Babiše nestojí za zlámanou grešli.