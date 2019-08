Vládní koalici ANO a ČSSD dělí rozpočet a superhrubá mzda | E15.cz

Do zostřené debaty o rozpočtu přichází ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s návrhem zrušit superhrubou mzdu. Plánuje i další daňové úlevy pro všechny zaměstnance. Celkem by státní pokladnu připravily o více než dvaadvacet miliard. Sociální demokraté chtějí vědět, kde by pak vzala peníze na už schválené zvýšení důchodů nebo rodičovských příspěvků.

„V současné podobě návrh rozpočtu na příští rok nepodpoříme, pro naše rezorty je likvidační,“ prohlásil šéf oranžových Jan Hamáček. „A pokud paní ministryně neřekne, čím by výpadek způsobený daňovými změnami nahradila, debata o jejím návrhu je bezpředmětná,“ řekl deníku E15. Na konci superhrubé mzdy se přitom ANO a ČSSD dohodly při sestavení vlády.

„Podobná prohlášení nemohu vnímat jinak než jako torpédování státního rozpočtu,“ reagovala na požadavky koaličního partnera Schillerová s tím, že splnit všechny požadavky socialistů považuje za nereálné. „Ministři za ČSSD vystavují Českou republiku hrozbě neschválení státního rozpočtu a rozpočtového provizoria. To by znamenalo omezení jak výdajů na provoz, tak investic,“ dodala.

Na zániku superhrubé mzdy ministryně trvá. „Závazek zrušit tento v Evropě ojedinělý koncept si vláda stanovila ve svém programovém prohlášení,“ připomněla s tím, že návrh předloží tak, aby platil nejpozději v roce 2021.

K tomu, jak by propad na příjmové straně rozpočtu zalátala, se však nevyjádřila. „Podle všeho nemá žádný plán,“ míní Hamáček.

Část z dodatečně požadovaných jedenácti miliard pro rezort práce a sociálních věcí nebo pěti miliard pro vnitro by ČSSD nalezla v prostředcích pro obsluhu státního dluhu. „Kromě toho považujeme odhad příjmů rozpočtu v příštím roce za příliš konzervativní,“ podotkl předseda strany. Zvyšovat plánovaný čtyřicetimiliardový schodek nechce.

Schillerovou navíc čekají jednání i s některými ministry za ANO. Přidat chce hlavně šéf dopravy Vladimír Kremlík.

ČSSD 11 MILIARD požaduje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na investice do nových IT systémů či na příspěvky obcím na sociální služby. 1,5 MILIARDY chce ministr zahraničí Tomáš Petříček na boj s terorismem a ilegální migrací; nemá prostředky ani na otevření nového českého velvyslanectví v Singapuru. 5 MILIARD korun chybí šéfovi rezortu vnitra Janu Hamáčkovi na nákup nových automobilů pro policisty nebo výsuvných žebříků pro hasiče. 1,5 MILIARDY potřebuje ministr zemědělství Miroslav Toman na likvidaci kůrovce a opatření proti suchu.