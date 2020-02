Komentář Jany Havligerové: S reformou je amen | E15.cz

Premiér Andrej Babiš se proto rozhodl, že si vytvoří vlastní expertní tým, kde budou zástupci ministerstev financí i práce. Zasednou a prostě si řeknou nějaké body. Zhruba v polovině ledna přitom předseda vlády v televizi Prima prohlásil: „Já nevím, co to je důchodová reforma, a já říkám, že my budeme navyšovat důchody. A ty důchody porostou, protože my zároveň navyšujeme mzdy, a tím máme větší odvody sociálního pojištění.“ Tak snad experti přispějí alespoň k edukaci ministerského předsedy.

Po českých ministerstvech, ve fondech i v dalších institucích se momentálně pohybují experti OECD a mapují situaci. Na to, že na stříbrném tácu přinesou kabinetu návrh penzijní reformy, spoléhá ministryně financí Alena Schillerová. Jak byla informována, jsou to cizinci, což je podle ní dobře. Tvrdí, že svázanost tuzemských odborníků, kteří se penzemi zabývali a zabývají, se životem v Česku vedla jen k tomu, že „po třiceti letech nemáme nic“.

Zkušenosti sice nabádají k odhadu, že mezinárodní expertiza bude spíše souborem doporučení než návrhem ucelené reformy, ale ono je to vlastně jedno. Táž ministryně stejně razantně prohlašuje, že nynější vládní koalice se zavázala pouze k tomu, že připraví reformní kroky. Nic víc.

O reformě penzijního systému už je zbytečné diskutovat. Vždyť vláda podle vyjádření šéfky státní pokladny vlastně ani neřekla, že skutečně učiní nějaké kroky, které by k ní případně vedly. Debata se definitivně zavřela například nad možností prodloužit věkovou hranici pro odchod do penze. Což je opatření, které by přinejmenším pomohlo k vyšší udržitelnosti stávajícího systému. Podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Zamrazilové by jen posunutí hranice o jeden až dva roky v prvních dvaceti letech řešilo zhruba polovinu celého problému, do roku 2060 pak třetinu. Takové operaci ovšem vládní politici řekli rozhodné ne. Ještě by někoho napadlo přemluvit lidi, aby navlékli žluté vesty a vyšli do ulic.

Důchodový systém je udržitelný ještě zhruba deset let. Tak co. Tu idylu, v níž díky Babišově kabinetu žijeme, ANO ani ČSSD kvůli nějakým škarohlídům dobrovolně nabourávat nebudou. V tom jsou vzácně zajedno.