Komentář Jany Havligerové: Vládní reparát | E15.cz

Poslanci, kteří dnes usednou do lavic, mají sice v programu schůze zhruba pět set bodů, je ale jasné, že největší pozornost se bude upínat k těm normám, které mají pomoci lidem a firmám postiženým novým, částečným uzavřením ekonomiky

Zákony, které reagují na vývoj covidové epidemie, například kompenzační bonus, změny v ošetřovném, anebo prodloužení úlev pořadatelům zrušených kulturních akcí či odklad elektronické evidence tržeb. Dá se říct, že sněmovna musí oznámkovat opravnou zkoušku, kterou skládá Babišův kabinet. Vláda tentokrát na zhoršující se epidemiologickou situaci zareagovala podstatně rychleji než při jarním lockdownu. Jestli také lépe a účinněji, posoudí právě zákonodárci. Předlohami souvisejícími s koronavirem by se mohli a měli zabývat hned v úvodu schůze, a to bez zbytečných průtahů. Pokud možno ve stavu legislativní nouze. Pořád platí, že dobrá je taková pomoc, která přijde rychle.

Ministerstvo práce prodloužilo program Antivirus, ze kterého stát bude dál dotovat zaměstnance uzavřených provozů a ty, kteří jsou v karanténě, resort financí opět navrhuje odložení povinnosti platit některé daně, a to včetně daní z příjmů a DPH. Ministerstvo průmyslu přidalo dotační programy na nájemné. Třeba proplácení poloviny nájmu podnikatelům, které zasáhla uzávěra, je opravdová pomoc. Za jinými opatřeními je ale spíš než tečku, možné napsat otazník. Bude úřední šiml za uzavřené považovat i ty restaurace, které se svůj byznys snaží „zachránit“ prodejem přes okénko? Nebylo by efektivnější než platbu některých daní odsouvat, živnostníkům jejich odvod zrušit, byť jenom na dva nebo tři měsíce? To musí poslanci pečlivě zvážit a podle toho i posuzovat vládní reparát.

I tak ale musí být ministrům i poslancům jasné, že nyní půjde o pouhou první pomoc, a ta vystačí jen na krátkou dobu, nezbytně nutnou k tomu, aby pacient okamžitě nezemřel. Koronavirus, jak zdůrazňují experti, nás hned tak neopustí, s covidovou nákazou se musíme naučit žít. Mimo jiné to znamená, že od opatření schválených jen pro tento den, bude vláda muset přijít s návrhy pravidel, která umožní spustit pomoc opakovaně, kdykoliv nastane krize. Samozřejmě za podmínek daných zákonem.

Jednu zásadní předlohu z řečeného ranku už Babišův kabinet totálně zpackal. Návrh kurzarbeitu, se kterým nebyl stručně řečeno spokojen nikdo, leží ve sněmovně a poslanci se zavázali, že břídilství úředníků napraví. Měli by si pospíšit.

Záměr prodloužit Antivirus A do konce letošního roku je dobrá věc. Neřeší ale fakt, že protiepidemiologická opatření dopadají i na firmy a provozy, které nejsou uzavřené přímo z rozhodnutí státu, a spadají třeba do dodavatelského řetězce.

Dlouhou dobu už leží ve sněmovně také návrh zákona zaručující, že alimenty za neplatiče bude hradit stát. Nejen v momentální situaci, ale i kvůli ekonomickým dopadům epidemie, které neodezní s koncem letošního roku, by norma mnoha lidem významně pomohla. Jedná se především o ženy, a ty na koronavirovou krizi doplácejí nejvíce. Když musejí samy živit děti, tak dvojnásob. Návrh zákona o náhradním výživném na programu nynější schůze dolní komory je. Rozhodně by neměl patřit k těm, které poslanci z jejího programu odsunou, nebo jim na něj pro „nával práce“ nezbude čas.