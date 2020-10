Nezaměstnanost v září stagnovala, růst má teprve přijít | E15.cz

Nezaměstnanost v Česku se v září nezvýšila a zůstala na srpnové míře 3,8 procenta. Lidí bez práce meziměsíčně mírně ubylo, zhruba o 2000. Úřady práce evidovaly 277 015 nezaměstnaných. Oznámila to ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), podle ní je český trh práce v dobré kondici díky úspěchu programu Antivirus.

Podle analytiků růst nezaměstnanosti v Česku teprve přijde. Dosavadní stagnaci čísel způsobují podle nich právě vládní programy na podporu zaměstnanosti. „V posledním letošním čtvrtletí je třeba počítat s růstem míry nezaměstnanosti, a to až k úrovni pěti procent," uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Analytik Raiffeisenbank David Wagenknecht očekává, že nezaměstnanost ke koci roku dosáhne 4,5 procenta. „Během podzimu očekáváme ukončení záchranných programů české vlády, což se promítne do nárůstu míry nezaměstnanosti," uvedl.

Maláčová v této souvislosti připomněla, že se hovořilo o podzimní osmi či dokonce desetiprocentní nezaměstnanosti. Přesnější odhad dalšího vývoje ale neuvedla. „V těchto dnech by to bylo věštění z křišťálové koule. Jsme otevřená ekonomika, jsme závislí na tom, co se děje v zahraničí,“ dodala.

Jako každý rok i letos se v září přihlásila do evidence uchazečů o zaměstnání hlavní vlna čerstvých absolventů škol a učilišť, kterých bylo téměř 12 700. Nezaměstnanost to ale výrazně neovlivnilo. Celkově bylo ke konci září bez práce necelých 16 tisíc absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti v Česku vykazoval na konci září okres Karviná, to 8,1 procenta. Následovalo Mostecko se sedmi procenty a Ostrava-město s nezaměstnaností 6,7 procenta. Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti mělo Rychnovsko, kde bylo bez místa 1,8 procenta lidí.