Komentář Julie Urbišové: Trump odchází, patos povolen | E15.cz

Nakonec rozhodli, že prezident Trump bude jako první americký prezident v dějinách čelit druhému impeachmentu. Na stranu už dávno rozhodnutých a odhodlaných demokratů se přidalo deset republikánů – devět mužů a jedna žena. Donald Trump se přes tuto zradu svých dosavadních stoupenců jen tak nepřenese.

Možná i proto, aby odpoutal od dění v Kapitolu svou pozornost, se věnoval ve stejném čase, kdy se v Kongresu hlasovalo, několika posledním oficialitám ve funkci. V Oválné pracovně například předal Národní medaili v oboru umění známému zpěváku country hudby Toby Keithovi.

Mezitím se zbytek Ameriky přilepený na obrazovkách svých televizorů nebo telefonů začal ptát, kde že to těch deset statečných republikánů bylo doposud a proč se jich nepřidalo více? V Kongresu se to ve středu neslo ve velmi emotivním duchu. Politici třesoucím se hlasem vzpomínali na týden staré události. Jak najednou museli utíkat do úkrytu, jak slyšeli střelbu z chodby a jak za to všechno může přímo prezident Trump.

Proti těmto výlevům zase padalo z protistrany, že toto zasedání jen přileje olej do ohně. Kdyby někdo v sále počítal, kolikrát během dne padlo ze strany republikánů slovo „unify“ čili sjednotit, možná by nestačil dělat čárky. Najednou chtějí Trumpovi lidé Ameriku spojovat. Po čtyřech letech šíření lží a dezinformací a po dvou měsících popírání výsledků voleb?

Odvaha těch deseti statečných se ale nakonec nedá upřít. Budou čelit nejen narážkám svých kolegů, ale především zlobě svých voličů. Jedním z nejsilnějších projevů byl ten od republikánského zákonodárce Dana Newhouse: „Je to velmi smutný den, ale my všichni jsme za něj zodpovědní. Já a mí spolustraníci můžeme za to, že jsme se tomu nepostavili dříve. Jednání prezidenta Trumpa je neomluvitelné, a proto se vyslovuji pro impeachment,“ zaznělo a sálem se ozval hlasitý potlesk.

Od ne příliš známého zákonodárce ze státu Washington, který se zabývá převážně zemědělstvím, mnoho lidí nečekalo takový obrat. Na Twitteru mu jeho voliči vzápětí děkovali tak, jak to umějí jen Američané, s notnou dávkou patosu, který se ovšem ve dnech, jako je tento, odpouští.