Komentář Lukáše Kovandy: Hypotéky a vůle trhu | E15.cz

České hypotéky zlevňují. Kdo by to byl ještě začátkem roku řekl. Tehdy panoval názor, že hypotéky dále podraží nad tři procenta. Otázkou spíše bylo, zda letos dosáhnou až ke čtyřem procentům, nebo svou pouť vzhůru rokem 2019 zakončí pod touto kótou.

Vše je jinak. Hlavním důvodem je „nechuť“ tržních úrokových sazeb k dalšímu růstu. S tou začátkem roku nikdo nepočítal. Přitom je značná. Rozpětí dvanáctiměsíční sazby mezibankovního trhu PRIBOR a základní úrokové sazby ČNB je momentálně nejníže od krizového roku 2008. Trh jako by tím centrálním bankéřům říkal: „Zvyšujte si sazby, jak chcete, je vám to houby platné.“

Tržním úrokovým sazbám se nechce růst kvůli obavě z globálního ekonomického zpomalení a tato nechuť současně zvyšuje chuť Čechů na hypotéky. Ne snad že by se jim hned vrátil apetit bujarého loňského roku, ale už si neordinují tak přísnou dietu jako v minulých měsících. Ukazuje se, jak ošemetné je zavádění regulací, případně regulací již platných regulací na základě momentálního vývoje trhu. Jeden příklad za všechny. Když se začátkem roku zdálo, že hypotéky v Česku budou letos jen zdražovat, ministerstvo financí a ČNB navrhly, aby na hypotéku mohli snáze dosáhnout mladí lidé. Minulý týden návrh podpořila vláda.

Návrh novely zákona o ČNB obsahuje i pasáž, která by Čechům mladším 36 let umožnila dosáhnout až na takzvanou stoprocentní hypotéku. Její poskytování dnes centrální banka v podstatě zapovídá. Pokud by návrh prošel, což je pravděpodobné, mladí lidé by si při splnění dalších podmínek mohli u své banky půjčit na celou nemovitost, aniž by jako nyní museli skládat 20 či více procent její ceny ze svého. To by třeba mladým rodinám umožnilo snadnější přístup k bydlení.

Pokud ale nyní klesají úrokové sazby z vůle trhu, naléhavost zavedení výhodnějších hypoték pro mladé bere ze své – ještě mnohem dříve, než příslušný zákon vůbec může vstoupit v platnost. Je to další ukázka, jak regulace zpravidla zůstávají za tržním vývojem. I to je důvod, proč je společensky mnohdy přínosnější regulace spíše rozvolňovat a nechávat trh bez svíravých pout, nechávat jej při chuti.

Pokud by byl například dán větší průchod chuti trhu stavět – stavět právě teď –, nemovitosti by byly dostupnější a žádných speciálních hypoték pro mladé by nebylo třeba. Dokonce by nebylo třeba ani regulací ČNB omezujících poskytování hypoték. Na trhu bez přemíry regulací, na trhu, který je zdravě při chuti, by nehrozilo ani nafouknutí bubliny tak akutně, jako hrozí dnes na trhu se silně regulovanou výstavbou.

Autor je hlavní ekonom společnosti Czech Fund

