Komentář Martina Lobotky: Uber aneb zastírací manévry | E15.cz

Nevím, čím to je, ale ředitelé permanentně ztrátových firem mají vždy nejdelší horizonty. Pro jednoho je problém zajistit produkci aut v množstvích, která zvládá i Opel, ale to mu nebrání snít o tom, že provrtá americká města tunely a osídlí Mars. Druhý zase sní o gigantickém trhu s mobilitou, který jednou ovládne, přičemž má problém zajistit, aby taxislužba, kterou vede, dokázala to, co spousta jiných – vydělat.

Uber nedávno ústy svého ředitele ohlásil, že se vzdává cíle dosáhnout zisku před uvedením na veřejný trh. To je plánováno na druhou polovinu příštího roku. Firma prý bude raději myslet více „dlouhodobě“. Od společnosti, která zatím nevygenerovala ani cent zisku, to zase tolik nepřekvapí.

Ale nápad skočit po hlavě do městského pronájmu kol a mopedů pokládám buď za další selhání strategického plánování, anebo promyšlený zastírací manévr. Stačí se podívat, jak pokusy se sdílenými koly ve světe dopadají. Nejspíš ale půjde o manévr.

Uber už dnes generuje 10 až 12 miliard dolarů ročně v příjmech. To by za normálních okolností znamenalo, že to není žádný malý chudý start-up. K ziskovosti by nemělo být daleko. A jestli vůbec nic jiného, tak to znamená aspoň to, že skoro desetiletá společnost by neměla potřebovat další expanzi jako podmínku nutnou k tomu, aby (jednou možná) byla zisková.

Jenže opak je pravdou. Ztráta v roce 2017 dosáhla 4,5 miliardy dolarů. Letos je to, pravda, o něco lepší. Ale ani meziročně o 11 procent nižší ztráta (891 oproti 1006 milionům dolarů ve druhém čtvrtletí) při růstu hrubých příjmů o 41 procent není zrovna něčím, z čeho by šlo soudit, že ziskovost je na dosah.

Ani se není čemu divit. Dlouhodobá cenová politika firmy je založená, řečeno zahraničně-obchodní terminologií, na dumpingových cenách. Ty vedou k mizivé schopnosti udržet klíčové zaměstnance (tedy řidiče). To nejsou atributy dlouhodobě úspěšné firmy a těžko kdy byly. Vůbec nejdůležitější v debatě o profitabilitě je však to, že Uber není nic víc než klasická taxislužba.

S nepodstatným rozdílem, že nejdřív měl aplikaci a až pak řidiče, přičemž u konkurence to bylo opačně (aplikaci má dnes kdekdo). A že klasické taxislužby byly omezovány regulací, se kterou si Uber dlouho nedělal hlavu. Hlavně proto je pro něj tak těžké dosáhnout zisku.

Taxikaření je přitom odvětví s homogenním produktem, s nízkou bariérou vstupu pro řidiče, nízkými náklady změny pro zákazníky a minimálními úsporami z rozsahu. Proto je to také odvětví s historicky nevalnou ziskovostí. A kvůli negativním externalitám neregulované nabídky (přecpané ulice, pokles kvality vozového parku v důsledku poklesu zisku na řidiče atd.) spousta jurisdikcí taxikaření reguluje.

Všechny tyto věci platí pro prostředí, kde je taxíkem drožka, stejně jako pro prostředí, kde je taxíkem elektromobil řízený frajerem s iPhonem v kapse. Uber je samozřejmě super pro cestující, zejména v neznámém prostředí. A trh chce vidět technologickou společnost a nový Google i tam, kde je „jenom“ taxislužba, takže peněz nahánějících výnos je hodně. A cestující si užívají investory dotované levné jízdné. Ovšem všeho do času.

Zpátky k elektrickým kolům či skútrům. Myslím, že to zhruba takto – blíží se IPO, v němž se chce Softbank a spol. zbavit investice a realizovat zisk. Ziskovost je však v nedohlednu, což není úplně ideální pro mnohamiliardovou valuaci, kterou při IPO stávající investoři potřebují.



Proto se šéf Uberu rozmluví o „šestibilionovém trhu s mobilitou“ který prý chce firma rozvrátit, a o „vlastnictví auta“ jako konceptu, který chce zničit. A k tomu potřebuje autonomní auta, elektrické mopedy, rozvoz jídla, „unifikovanou digitální platformu“ pro dopravu... V atmosféře digitální budoucnosti, v níž nikdo nebude mít auto a budou nás rozvážet autonomní vozy servírující teplá burrita, v níž to málo, co neujedeme autem, ujedeme na elektrickém kole, v takové atmosféře se pak snad nikdo nebude vyptávat na koncepty z minulého století. Jako jsou třeba hospodářské výsledky.



Autor je hlavním analytikem Conseq Investment Management