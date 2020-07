Komentář Michala Půra: Daň, která má smysl | E15.cz

Pokud by prošel beze změn, znamenalo by to, že internetové monopoly zaplatí pět procent z cílené reklamy, obchodu s daty uživatelů a z takzvaného mnohostranného využití internetového rozhraní. Ve zkratce řečeno: jde o daň z obratu, nikoliv ze zisku.

Jakkoliv může znít obhajoba daní „socialisticky“, není tomu tak. Je třeba si uvědomit, jak trh v současnosti vypadá. Pohybují se na něm společnosti – Facebook, Google, Amazon a Apple –, které tvrdí, že se jich zákony v podstatě netýkají, protože jsou platformami, na něž regulace nikde na světě nepamatuje.

To jim poskytuje obrovskou výhodu ve srovnání s konkurencí, která rapidně ztrácí, či spíše ztratila téměř veškerý obchodní podíl a vliv. Jmenované firmy jsou zkrátka monopoly, které jsou, jak je obecně známo, největším nebezpečím pro kapitalismus.

Je to vidět dnes a denně. Facebook i Google neváhají likvidovat bez vysvětlení některé názorové proudy. Když jim roste konkurence, tak ji jednoduše koupí, případně její nápad okopírují, a konkurenta tím v podstatě zlikvidují. Neexistuje žádné jiné odvětví, kde by se mohl kdokoliv pohybovat stejně, aniž by přivolal pozornost úřadů. O to horší je, že všechny jmenované firmy mají podporu vlády USA, která v jejich prospěch zcela otevřeně lobbovala.

Je to jen pár měsíců, co premiérovi Andreji Babišovi údajně přišel dopis od Donalda Trumpa, který právě výhrůžku kvůli případnému zavedení daně obsahoval. O něco později ji ostatně zopakoval i americký velvyslanec v Praze Stephen King.

Zněla přitom jednoduše. Pokud daň schválíte, zasáhneme vaše exportéry. Samozřejmě v tomhle případě neuslyšíme okřídlené „nenecháme se vydírat“, jako jsme jej slyšeli třeba v případě Číny. Politici na výhrůžky ze zámoří slyší a to je také důvod, proč jsem velmi skeptický, že by návrh mohl projít, případně že by mohl projít v jakékoliv srozumitelné verzi.

Vláda už bez zjevného důvodu snížila sazbu ze sedmi na pět procent. Když poslala návrh poprvé do sněmovny, nepřelezl první čtení a výbor jej vrátil k dopracování. Dopracování můžete libovolně zaměnit za „rozmělnění“.

Je to zkrátka o něco horší návrh, než byl na samém začátku. A to jej čeká ještě poslanecká debata, v níž se zdaleka ne každý návrh dočká vylepšení.

Autor je šéfredaktor serveru Info.cz