Komentář Ondřeje Féra: České CNN chybí vůle odlišit se | E15.cz

Vedení Primy od české mutace čeká do roka 1,5procentní podíl na sledovanosti. Když CNN Prima News začala vysílat, plán byl obstojně překročen. Hlavní zpravodajskou relaci nového zpravodajského kanálu si pustilo 2,3 procenta diváků. To byla ale zatím poslední dobrá zpráva.

Už v přepočtu „na hlavy“ se ukázalo, že pilotní zprávy sledovalo 83 tisíc lidí. To bylo nejen méně, než kolik jich sledovalo veřejnoprávní ČT24, ale také méně, než kolik si pustilo Moje zprávy Jaromíra Soukupa. V následujících dnech podíl CNN Prima News na vysílání klesal až na aktuálních zhruba půl procenta. Některé formáty přitom úplně propadly. Například Silný hlas Markéty Fialové sledovaly jednotky tisíc diváků.

Budování televizního programu představuje dlouhodobý proces. CNN Prima News nevysílá dostatečně dlouho na to, aby bylo možné z dosavadních výsledků dělat dalekosáhlé závěry. Některé jevy jsou ale patrné už nyní.

Novému kanálu se nepovedlo přijít s koncepty, které by vystoupily z mentálního nastavení domácího televizního trhu. Česká CNN proto bojuje o omezený počet diváků se zájmem o zpravodajský obsah, nezískává je v jiných cílových skupinách.

Jestliže se CNN Prima News chce do roka dostat na kýženou 1,5procentní metu, nesmí jejím cílem být dělat to, co jiní, ale měla by to dělat lépe nebo jinak. Musí začít dělat něco, co ostatní nedělají, a musí to umět náležitě prodat. Co třeba vyrazit pro inspiraci do zahraniční online audiovize? Projekty jako Vox vysílají množství pozoruhodných formátů. Určitě by stálo za to vydat se cestou aplikované datové práce tak, jak ji představuje například 100 lidí od Netflixu.

Nabízí se také možnost zapátrat mezi mladými novináři, které ještě nezasáhlo rutinérství, a nabídnout jim prostor. Nepochybuji o tom, že by dovedli do vysílání české CNN přinést zatím chybějící originální agendu.

A ještě jedna věc. CNN Prima News by si zasloužila být vedena jedinou silnou osobností s vizí a schopností za ní jít. Možná nemám dostatek fantazie, ale prostě si neumím představit, jak lze tento projekt řídit prostřednictvím redakční rady.

Autor je ředitelem komunikace Energy financial group, bývalý šéfredaktor Marketing & Media