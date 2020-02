Německo v moci koronaviru - komentář Petra Fischera | E15.cz

Německé hospodářství loni ustálo všechny náznaky krize, o kterých se mluvilo, včetně obchodní války mezi USA a Čínou, USA a EU. Už není třeba probírat, co bylo, důležitější otázkou teď je – Co bude dál?

V ekonomice jsou často důležitější trendy než velikost čísel. Z tohoto hlediska se vyhlídky Německa nezdají být tak dobré, jak naznačuje loňský mírný růst HDP. V posledním čtvrtletí roku totiž německá ekonomika stagnovala, průmysl zaznamenal v mnoha odvětvích pokles, a to ještě ve hře nebyla panika kolem nebezpečného koronaviru.

Hospodářství našeho západního souseda, s nímž je propojena i česká ekonomika, je závislé na vývozu. Během prvních měsíců krize spojené se šířením koronaviru v Číně se německé firmy musely vyrovnávat s velkými problémy, protože nejvíce zasažená provincie Chu-pej je logistickým centrem německých firem v Číně. Některé zboží z Číny a do Číny nedorazilo, jiné dodávky musely hledat náhradní cesty, což zvýšilo náklady.

Německé starosti zvyšuje šíření viru v Jižní Koreji, s podobný mi obavami němečtí manažeři sledují vývoj na severu Itálie. Případné další rozšíření koronaviru na průmyslovém italském severu, který je pro německý obchod důležitý, by znamenalo přibrzdění německé ekonomiky.

Pozoruhodné je, že vzdor nepříznivým zprávám z Číny a jiných zemí v Německu mírně rostl důležitý index Ifo vyjadřující podnikatelskou náladu mezi devíti tisíci německými manažery. Koronavirus je, zdá se, úplně neděsí. Investice a plány na tento rok to ještě neohrozilo, vládne mírný investiční optimismus.

Prognóza německé centrální banky, která pro letošní rok předpovídá růst HDP o jedno procento, se tedy může celkem v klidu naplnit. Pokud ji zásadně neovlivní panika z koronaviru, která se už pomalu šíří například na německé burze.

Případný pokles německého obchodu s Čínou by se českých firem přímo dotknout neměl, české podniky dodávají ve velkém díly pro německé automobily mířící na evropské trhy, případné omezení obchodu s Itálií či jinou zemí EU by se jich už dotknout mohlo. Znamená to tedy, že osud české i německé ekonomiky má dnes ve své moci koronavirus? V jistém smyslu ano, to hlavní ale ovlivní lidé: způsoby, jak se s koronavirem poperou, medicínsky, organizačně, a hlavně mentálně. Panika mezi lidmi, na finančních trzích a v obchodě moc viru extrémně posiluje. A to je to poslední, co Německo, Česko a celý svět dnes potřebují.

Autor je spolupracovníkem redakce