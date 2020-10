Komentář Petra Peška: Babišovy zdroje | E15.cz

Nejhorší je, když se to na vás začne sypat ze všech stran. A platí to i v politice. Do podobné situace se dostává premiér Andrej Babiš (ANO), jehož pozice se mohla ještě nedávno zdát téměř neotřesitelná. Do příštích sněmovních voleb je sice ještě daleko, otřesů ale znatelně přibývá. Stručně řečeno, Andreji Babišovi docházejí zdroje, ze kterých může čerpat podporu pro sebe a jeho hnutí.