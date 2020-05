Jakou roli má hrát Vítězslav Jandák v Senátu? Komentář | E15.cz

Buď jako chytrý tah. Mezi jistými skupinami obyvatelstva je dost možná stále oblíbený, navíc může být trumfem v boji proti podobným způsobem populárnímu místopředsedovi Senátu za ČSSD, někdejšímu odborářskému předákovi Milanu Štěchovi. A pokud by to skončilo i triumfem, bylo by to vítězství dvojnásob pikantní. Také Jandák v minulosti hájil barvy sociální demokracie (ale i KDU-ČSL, ODS a Republikánské unie).

Anebo se na jeho kandidaturu dá nahlížet jako na projev vleklé personální krize hnutí ANO, které má často problém sehnat někoho i do vlády.

Vidět se to ale dá i z jiného úhlu. Jako pokus vládnoucího hnutí změnit taktiku a konečně se v horní komoře prosadit. Sázkami na známé osobnosti – a třeba i „lidové“ baviče – či komunální politiky. Příkladem druhého typu je angažování bílinské starostky (a členky ANO) Zuzany Schwarz Bařtipánové, která se pokusí v červnových doplňovacích volbách vybojovat senátorské křeslo uvolněné po zesnulém Jaroslavu Kuberovi.

Hnutí premiéra Babiše totiž senátní volby „neumí“. Na celostátní úrovni se sice může stále pyšnit úctyhodnou podporou zhruba třetiny voličů, pro hlasování do horní komory to ale nic neznamená. ANO trpí tím, co se ve dvoukolovém systému stává stranám se sice značnou, ale nikoliv nadpoloviční podporou, které polarizují společnost. Stručně řečeno, ve druhém kole se pak často ostatní proti nim spojí.

Výsledkem je, že nyní hájí barvy hnutí v horní komoře jen sedm senátorů, navíc nestraníků. Většinu tam navíc mají opoziční strany, které tak vládě znepříjemňují život častým vracením zákonů do Poslanecké sněmovny. Tam se sice vládní většině (a za pomoci KSČM) daří senátní vzdor přehlasovávat, přece jen to ale kabinet zdržuje a trochu brzdí v jeho záměrech. Často naštěstí.

Není tedy překvapením, pokud premiér Babiš mluví o zavedení jednokolového hlasování, které by pro ANO bylo mimořádně výhodné, či rovnou o rušení Senátu. Jelikož k tomu ale nemá politickou sílu, nezbývá mu než se alespoň snažit vylepšit senátní skóre.

A právě červnové doplňkové volby na Teplicku, které budou soubojem několika starostů a starostek (včetně jednoho primátora) s pár řediteli škol, mohou leccos napovědět. V podzimním senátním klání bude ANO obhajovat jen tři křesla, což není špatná výchozí pozice. Pokud tedy taktika zafunguje a hnutí opět nespláče nad výdělkem kvůli zášti, kterou u svých různých odpůrců vyvolává.