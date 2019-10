Komentář Petra Peška: Mocnářovo zdraví | E15.cz

Má to být jen několikadenní „rekondiční pobyt“, neplánuje se prý žádný lékařský zákrok. Prezident si šel do nemocnice jen odpočinout a načerpat síly pro nadcházející program. A přesto tolik spekulací, jak na tom Miloš Zeman vlastně je…

Zájem o jeho zdraví je pochopitelný. Jde o hlavu státu, tedy prvního muže republiky, vrchního velitele ozbrojených sil atd. Navíc jsou tu očividné signály, že to s prezidentovým zdravím tak skvělé není, stačí se podívat na jeho některá veřejná vystoupení. A v neposlední řadě situaci jitří i poněkud vágní zdůvodňování jeho současné hospitalizace – pardon, rekondičního pobytu – ze strany Hradu. Odpočinout si a nabrat síly se spíše chodí do wellness centra a jezdí do lázní, nikoliv do Ústřední vojenské nemocnice. Zdravotní stav osoby jménem Miloš Zemana a zdravotní stav hlavy státu – jakkoliv jde v současnosti o téhož člověka – nejsou totožnou záležitostí.

A podobné je to s odlehčeným příspěvkem šumperské nemocnice na jejím twitterovém účtu („Jste zdraví, cítíte se dobře, ale uvažujete o krátkém ‚rekondičním pobytu‘ v nemocnici? Pak jsme tím správným místem. Zdravé pacienty máme nejradši! Těšíme se na vás, náš tým lékařů i sester.“) Hradní mluvčí to označil za „skandál“ a vyzval ministra zdravotnictví, aby zasáhl. Nemocnice nakonec příspěvek sama stáhla.

Dělat si legraci z něčí nemoci je každopádně projevem hyenismu, i když jde o prezidenta či politického protivníka. Na druhou stranu, pokud je Miloš Zeman zdravý jako řípa, jak tvrdí, není co zesměšňovat. A jestli je tomu jinak, tak by to znamenalo, že Hrad mate veřejnost. Neboli vtip to byl možná na hraně vkusu, ale reakce zbytečně přepálená.

Na Hradě se ale nemohou divit, že se prezidentovo zdraví stává předmětem spekulací a někdy i humoru. Zveřejňované informace budí podezření a zavánějí tajnůstkářstvím. A spekulacím nahrávají i další indicie – od náhlého příjezdu prezidentovy dcery Kateřiny přes doporučování svých nástupců, o nichž Miloš Zeman mluví více než tři roky před koncem mandátu.

Na druhou stranu jistá zdrženlivost by slušela i mnohým Zemanovým odpůrcům. Návod je k tomu jednoduchý. Před vypuštěním slov z úst i na sociálních sítích si do věty o prezidentovi zkusmo dosadit například Václav Havla.