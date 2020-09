Komentář Viliama Bucherta: Tchajwanská fata morgána | E15.cz

V této rovině to ponechme diplomatům, podívejme se ale na byznysovou podstatu návštěvy, protože Vystrčil pořád opakuje, že se jedná především o posílení vzájemného obchodu a ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Tchaj-wanem.

V tomto případě ale vidíme na Tchaj-wanu i hospodářskou fata morgánu. České touhy a představy jsou daleko silnější, než bude realita.

Cesta Miloše Vystrčila totiž nese především politickou symboliku. Tou je odmítnutí agresivní politiky Číny. Je to správný krok, který vyvolal vlnobití v našem politickém rybníčku. Mimochodem, všimněte si, jak Tchaj-wan v posledních dnech v médiích a na sociálních sítích částečně zastřel předvolební kampaň před říjnovými volbami do krajů a třetiny Senátu. V případě byznysu je ale situace složitější.

Česko je pro Tchaj-wan v objemech investic jeho firem na čtvrtém místě v Evropě, po Velké Británii, Německu a Nizozemsku. Desítky tchajwanských společností zde do konce roku 2019 investovaly již 19 miliard korun a vytvořily na 24 000 pracovních míst. Tchajwanská firma Foxconn je dokonce díky svým zdejším závodům jedním z největších exportérů z Česka. Potud vše vypadá výborně. A ve srovnání s nenaplněnými sliby ohromných investic z Číny, dokonce báječně. Jenže…

Tchajwanské firmy vždy postupují při výběru svých lokací v cizině poměrně opatrně, trvá jim to dlouho, pečlivě propočítávají možné náklady a výnosy, nikam se bezhlavě neženou. A Evropa pro ně není v současnosti prioritní destinací. Představa, že přijedete na Tchaj-wan a hned si odvezete hotové smlouvy, které najdou reálného naplnění, je naivní. To se nestane ani teď. Jako u každé podobné cesty se podepíšou memoranda o spolupráci. To už se stalo v Tchaj-peji v pondělí. Memoranda ale nikoho po čase netrápí, zda se naplní, je ve hvězdách. Slibem nezarmoutíš.

Podobným slibem je, že do Prahy zavede společnost China Airlines přímou linku. Proč ne, loni do Česka přijelo 191 000 tchajwanských turistů. Jenže o přímé lince se hovoří téměř 20 let. Zatím se tak nestalo. A podle zákulisních informací ani teď to ještě není na spadnutí, přestože se tvrdí opak. Opět – slibem nezarmoutíš.

Samozřejmě, že existuje mnoho zajímavých možností při možné nové spolupráci českých a tchajwanských firem. Zřejmě se objeví i možnosti dalších tchajwanských investic v Česku. Je možné, že něco se ukáže už teď při Vystrčilově cestě na Tchaj-wan, či později. A jedná se přitom o vysoce perspektivní sektory – nanotechnologie, umělá inteligence a další technologicky nejmodernější oblasti. Senátní cesta na ostrov je jednoznačně podpoří a otevře se cesta k dalším jednání. Protože – slibem nezarmoutíš.

Ano, cesta Miloše Vystrčila otevírá určité možnosti pro posílení ekonomické spolupráce obou zemí v mnoha směrech, ale především je politicky výhodná pro Tchaj-wan. Byznys, i když to tak z té dálky nevypadá, je až na druhém místě. To zjistíme za rok, za dva.