Německý diář Petra Fischera: Vyčerpání | E15.cz

Od pondělí se například znovu otevřela německá kadeřnictví, což vyvolalo obrovskou kritiku a protesty všech ostatních malých obchodníků a poskytovatelů služeb, kteří musejí mít dál zavřeno. Kadeřnictví jsou něco jako květinářství v Česku: symbol nezaslouženě preferované oblasti, a to i přesto, že potřebu být aspoň jednou za pár týdnů ostříhán přijímají lidé zdánlivě snadněji než vysvětlení, že (česká) květinářství musejí být i v největším lockdownu otevřena z „pietních důvodů“.

Německá vláda je jako ta česká kritizována za to, že podporuje více velké firmy než menší živnostníky, na kterých jí tolik nezáleží, i za to, že na kulturu se myslí až na posledním místě. A do všeho se už opět míchá stranická politika, protože v září budou parlamentní volby. Proto například vedení Zelených, kteří chtějí ve volbách konkurovat nejsilnější vládní straně CDU, volá po konci omezování občanských práv, po rozsáhlejším testování a očkovacích pasech, které by umožnily volný pohyb, mutace nemutace.

Němci, kteří mají lockdown zatím do 14. března, už toho všeho mají zkrátka také dost a jsou netrpěliví. „Vyčerpaná země“, křičí titulek magazínu Spiegel a člověk žasne: co by asi psaly noviny a co by dělali Němci, kdyby museli sledovat podobnou marnost ve zvládání pandemie, do jaké se propadla česká vláda?

Autor je spolupracovník redakce.