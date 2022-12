Tyran Musk. Za Neuralink zaplatilo životem už přes 1500 zvířat | E15.cz

I negativní reklama je reklamou, zní staré byznysové rčení. A té negativní má aktuálně Neuralink Elona Muska na rozdávání. Vedle skvělého oznámení, že by jeho firma mohla do půl roku zahájit testy svého zařízení, jež překládá nervové signály do strojově srozumitelných pokynů, totiž rezonuje mediálním prostorem informace o federálním vyšetřování firmy kvůli podezření z týrání zvířat. Pojďme se podívat na to, jak vlastně mohla být zvířata týrána, kolik jich bylo a co přesně je, abych si půjčil slova klasika: prohnilého v království Muskově.