Zápisník Hany Filipové: Sázka na jistotu | E15.cz

Abychom to tak nějak shrnuli: minulý týden řekl expert krizového štábu, že roušky skončí 17. května. Jeho šéf to vzápětí dementoval, načež vrchní epidemiolog konstatoval, že roušky do prázdnin. Pak se zjevil jako „den zúčtování“ s rouškou první červen, aby nakonec vystrčili dalšího ministra a ten proklamoval 25. květen jako den D. Tak hlavně že máme jasno.

Zhruba stejně to funguje i s ostatními opatřeními, která jsou důležitá pro byznys a zachování alespoň základních funkcí ekonomiky. Podle šéfa svazu obchodu Tomáše Prouzy chybí podnikatelům hlavně předvídatelnost. Jasné sdělení, že když bude nakažených X, udělá se Y. Byznys by pak mohl nějak reagovat. O to připravit se na cokoli snad ani nejde. Jenže tady vláda řekla, že když se stane A, udělá se B podle premiéra, C podle epidemiologů, D podle vnitra a E podle zdravotnictví. Něco nejasného?

Zdá se, že jediné, na co se dá spolehnout, je počasí. Květen jako malovaný, šeříky dovonívají. Na teploměru nula a v Krkonoších sníh. Teď jen jestli to tamní silničáře nepřekvapilo. Ačkoliv zas by to byla taková pěkná jistota.