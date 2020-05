Petříček: Výhrůžky adresované údajnému ruskému agentovi s ricinem řeší policie | E15.cz

Výhrůžky zaměstnanci ruské ambasády v Česku řeší policie. V České televizi to řekl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Věc ministerstvo předalo policii poté, co se na něj ruské velvyslanectví v Praze obrátilo kvůli ochraně svého diplomata. Ambasáda v prohlášení na svém facebooku v pondělí uvedla, že její zaměstnanec kvůli lživému a nepodloženému obvinění z útoku na pražské politiky čelí výhrůžkám.

„Postupovali jsme standardně. Tuto žádost jsme předali, budeme odpovídat, je to na vyhodnocení policie, jaké bezpečnostní hrozby zde jsou,“ řekl Petříček. Nechtěl komentovat, zda jde o pracovníka ruských tajných služeb, který podle týdeníku Respekt do Prahy přicestoval před několika týdny vybavený jedem ricinem.

Informace k případu jsou v utajeném režimu, nechci se k nim vyjadřovat, dodal. Vztahy s Ruskem jsou podle něj v dlouhodobě špatném stavu. „Na škále od jedné do pěti je to lepší čtyřka,“ uvedl v pořadu Interview ČT24. Na druhou stranu ale nepředpokládá, že by nyní v Česku bylo nějaké konkrétní riziko, policejní ochrana tří komunálních politiků - pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) - je podle něj otázka prevence.

Obě země se o víkendu domluvily, že spolu povedou jednání podle vzájemné smlouvy z roku 1993. Petříček dnes v ČT řekl, že vzájemný dialog je nyní neexistující, což má dopad i na ekonomickou spolupráci. Nechtěl předjímat výsledek konzultací, s ruskou stranou si chce vytyčit témata a rámec, ve kterém budou probíhat konzultace. „Nechci vzkazovat nic ruské straně přes média. Já očekávám, že bychom mohli zahájit konzultace na úrovni ministrů zahraničních věcí, ale v tuto chvíli je to otázka výměny vzájemných nót a kontaktů mezi našimi ambasádami a ministerstvy,“ uvedl.

K moři by mohli Češi v červenci

Šéf diplomacie se ve zmíněném pořadu vyjádřil také k otázce otevření hranic pro volné cestování. „Když jsme před několika dny představili plán, jak postupně uvolňovat pravidla cestování i pro turisty, předpokládali jsme, že nejpozději od začátku srpna by bylo možné jet do Chorvatska, Řecka a dalších populárních destinací. Nyní se zdá, že to může proběhnout rychleji. I ze strany Chorvatska, Bulharska nebo Řecka zaznívá, že mají zájem otevřít hranice pro turisty už na přelomu června a července. Teď budeme řešit podmínky, za jakých by to bylo možné,“ uvedl Petříček.

Záleží ale také na tom, jak dopadnou mezinárodní jednání o podmínkách cestování a jestli budou lidé potřebovat potvrzení o bezinfekčnosti. Podle ministra by se jako první měly otevřít hranice se sousedním Rakouskem a Slovenskem, a to již v polovině června.