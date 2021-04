Zápisník Jana Vávry: Nudný Facebook | E15.cz

Sociální síť Facebook asi narazila na strop svého růstu na nejdůležitějším trhu. V USA počet denních uživatelů za uplynulé čtvrtletí dosahuje 195 milionů. V porovnání s druhým loňským kvartálem je to o tři miliony méně.

Část Američanů přechází mimo jiné na TikTok. Jeho adolescentní uživatelé už aby si hledali místo, kde zůstanou bez dozoru rodičů.

Zemřel 65letý komik Juan Joya Borja. Jména Španěla zřejmě neznáte. Jeho tvář a smích nejspíš ano. Správně, je to ten chlápek smějící se vlastní historce, jehož vystoupení vtipálci parodicky přetitulkovali i do češtiny.

Borja patří mezi memové celebrity, které vstoupily do globálního povědomí kvůli jediné bizarnosti. Nejvtipnější ale je, že zrod podobných on-line fenoménů lze sotva nějak předpovídat. Komu by se to podařilo, má zaděláno na slušný byznys.