Zápisník Jany Havligerové: Zemanovo eso v rukávu | E15.cz

Prezident Miloš Zeman konečně vytáhl eso z rukávu. Prohlásil, že za svého nástupce by si přál Andreje Babiše. Ten nejdříve důrazně popřel, že by měl ambici stát se hlavou státu, vzápětí však řekl: „Nikdy nemůžete nic vyloučit.“ A jéje, to bude do data volby ještě piruet.