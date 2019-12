Zápisník Pavla Otta: Zápach z Česka | E15.cz

Zápachová komise, která řeší odér unikající z výrobny krmiv pro zvířecí mazlíčky ve středočeských Chrášťanech, bude mít svoje sestry v zahraničí. Jak se podařilo zjistit ze zdrojů blízkých Bruselu, důvodem je cosi nezdravého, ba dokonce shnilého, co se šíří z Česka. I když to vláda Andreje Babiše, a zvlášť ministři dosazení ANO kategoricky popírají, puch cítí i zahraniční média. Je tak silný, že překonal dokonce i Atlantský oceán a jako příklad střetu zájmů si českého premiéra vybraly třeba The New York Times.