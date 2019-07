Zápisník Petra Peška: Neklid na frontách | E15.cz

Situace na bojišti se mění každým okamžikem, a to i na tom politickém. Zvlášť pokud by se člověk řídil informacemi médií odvolávajících se na své nejmenované zdroje.

Zatímco jeden deník na své úterní titulní straně hlásil, že „Odchod ČSSD z vlády je na spadnutí“, tak jiný titul včera na témže prominentním místě psal: „Babišův nový plán: Staněk skončí, místo Šmardy nové jméno.“ Nemusí to ale vypovídat jen o tom, že jedny z novin se trefily vedle. Nepochybně se různí i představy jednotlivých aktérů současné vládní tahanice. A to i v rámci jedné strany. Oranžoví už vědí…

Velká očekávání jsou spojena i se studenou – nebo přinejmenším neteplou – frontou, která v těchto dnech míří do České republiky. Koncem týdne má přinést i kýžený déšť, podle odhadu meteorologů může spadnout pět, někde dokonce až deset milimetrů srážek. Známé přísloví by tak s ohledem na úporné sucho šlo upravit do aktualizované formy: Nemusí lít, stačí, když prší. Alespoň trošku.