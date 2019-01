Zápisník Terezy Zavadilové: Bude líp. Vážně | E15.cz

Jaký bude rok 2019? Podle historika a poslance ODS Pavla Žáčka dramatický. Vtáhne nás do diskuze o hodnotách sametové revoluce, která bude kvůli 30. výročí úplně jiná. Prezidentův stav navíc může omezit výkon jeho funkce a rok by tak mohl být zlomový. Žáček míní, že zdraví souviselo s jeho vánočním projevem. Zeman se podle něj vyvezl na vlně revoluce a teď zastupuje ukřivděné. Mezitím totiž prý geniálně objímal stromy. On a Babiš podle Žáčka vtáhli komunisty znovu do hry a my je teď máme jako dáreček k výročí.