Penzijní společnosti navíc připravují novinku v podobě takzvaných alternativních fondů. Mají dosáhnout ještě vyšších zhodnocení, než jaká nabízejí dynamické fondy stávajícího systému. Jsou určeny především pro ty účastníky, kteří jsou ochotni pro maximální výnosy v rámci doplňkového penzijního spoření podstupovat větší výkyvy zhodnocení.

Vedou fondy Uniqa Akciový a NN Růstový

Výrazné překročení inflace a tedy reálné zhodnocení peněz klientů zaznamenaly například účastnické fondy NN Penzijní společnosti. Podobně jako v minulosti se nejlépe dařilo NN Růstovému fondu, který s téměř 19 procenty opět patřil k jedněm z nejvýnosnějších penzijních fondů na českém trhu.

Podle manažera penzijních produktů NN Vratislava Málka se v roce 2024 dobře vedlo jak akciím, tak dluhopisům. „Dluhopisy zaznamenaly zvláště dobré výkony v prvním pololetí, kdy profitovaly z klesajících úrokových sazeb. Navzdory několika výkyvům akciové trhy vykázaly relativně silný růst podporovaný globálním optimismem, jelikož v roce 2024 nedošlo k naplnění žádného z černých scénářů,“ říká Málek.

Tabulka: Srovnání zhodnocení penzijních fondů

Vůbec nejlepší výsledek zaznamenal dynamický fond Uniqa Akciový s 30,3 procenta, plyne z analýzy společnosti Freedom Financial Services (FFS). Tento fond se stejně jako NN Růstový zaměřuje na akcie vyspělých trhů západní Evropy a USA. „Oba drží jen minimální hotovost, což jim umožňuje, aby byly na rostoucím trhu maximálně zainvestovány,“ uvádí Václav Šimek z FFS.

Vyvážené fondy překonaly sedm procent

Optimismus potvrzují úterní údaje Asociace penzijních společností (APS) shrnující uplynulý rok. Na dosavadní rekord z předloňska navázal dalšími mimořádnými výnosy. Dynamické fondy zhodnotily v průměru o 12,54 procenta, vyvážené fondy o 7,32 procenta. I konzervativní fondy, které investují nejopatrněji, předběhly s průměrným výnosem 3,41 procenta loňskou 2,45procentní inflaci.

„Úspěch předminulého roku znamenal, že lidé odmazali pocovidové ztráty a vytvořili si rezervu. Loňské výborné výnosy zejména u dynamických fondů tuto rezervu výrazně navýšily. Kdo měl na svém penzijním účtu v dynamických fondech na začátku roku půl milionu korun, tomu se konto jen díky zhodnocení rozrostlo v průměru o více než 60 tisíc,“ říká šéf asociace Aleš Poklop.

Zhodnocení podle něj hraje ve výši konečné částky zásadní roli. Dynamické fondy doručují každoročně v čistém přes šest procent. „Ti, co ještě zůstávají ve starých fondech a je jim méně než padesát, by měli přestoupit. S BankID je to dnes velmi snadná operace,“ dodává Poklop.

Zájem o finanční polštář na důchod roste

Spoření na penzi je jediným finančním produktem zajištění na stáří, který stát podporuje nejen daňovou úlevou, konkrétně snížení daňového základu až o 48 tisíc korun, ale i státním příspěvkem až 4 080 korun ročně. Na penzijní spoření navíc mohou výhodně přispívat i firmy svým zaměstnancům.

Peníze v účastnickém nebo transformovaném penzijním fondu mají zhruba čtyři miliony lidí. V transformovaných fondech, kam už nelze vstupovat, bylo koncem loňského září 2,1 milionu střadatelů. To bylo o 328 tisíc méně než na konci roku 2023. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 1,92 milionu lidí. Atraktivita účastnických fondů přitom roste, počet účastníků stoupl o 135 tisíc. Penzijní společnosti loni spravovaly přes 600 miliard korun, z toho přibližně třetinu v účastnických fondech.

