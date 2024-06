Když k tomu přidáte vlastnictví dvou nejčtenějších zpravodajských webů v Česku, vyjde z toho docela silný atomový kufřík, do kterého v dalším díle podcastu Business Club nahlédl redaktor e15 Jakub Zelenka.

Jeden Seznam vládne všem. Firma Ivo Lukačoviče už pomalu objímá celý český internet Technologie a média

Seznam.cz, založený Ivo Lukačovičem v roce 1996, se za třicet let existence stal jedním z předních hráčů na českém internetovém trhu. Původně malý projekt z garáže rychle expandoval a dnes nabízí široké spektrum služeb včetně vyhledávače, zpravodajských portálů a komunikačních aplikací, jako je email nebo chystaný Seznam Messenger. Firma se dokázala adaptovat a díky tomu si zachovat konkurenceschopnost na trhu, kterému jinde ve světě totálně dominuje Google.

Jak funguje distribuční uzel Seznamu? Jak se česká internetová jednička připravuje na konec cookies třetích stran? A co to znamená pro média a uživatele? Nejen to se dozvíte v další epizodě podcastu Business Club.