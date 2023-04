Trhy jsou nejvýš za jedenáct měsíců, chystá se restart FTX a Twitter jako trading platforma | e15.cz

Po několika nudných týdnech se trhy minulé úterý konečně rozhýbaly, a to správným směrem. Dlouho očekávaný upgrade sítě Ethereum nepřinesl výprodeje, jak se někteří obávali, ale další růst.

Tržní valuace celého kryptotrhu vyrostla téměř o osm procent na víc než 1,332 bilionu dolarů.

Jednička na trhu bitcoin si od minulé neděle připsal 8,6 procenta a jedna mince se v neděli večer prodávala za 30 360 dolarů – a je nejdražší za posledních jedenáct měsíců.

Dvojka na trhu ether vyskočila ještě více, téměř o čtrnáct procent a jeden token stál 2100 dolarů.

Losery tentokrát jmenovat nebudeme, i nejhorší mince z TOP100 WhiteBIT Token ztratila jen 1,9 procenta. Vítězů je však několik. WOO Network vyrostla téměř o 60 procent, super-meme-token Baby Doge Coin o 50,4 procenta a Arbitrum o téměř 42 procent.

SEC si chce došlápnout na DeFi

Posledně jsem si u zpráv říkal, že tu dlouho nebylo nic pořádného o americké komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) a jejím šéfovi Gary Genslerovi, který co do snaživosti i vzhledu čím dál více připomíná Dobbyho z Harryho Pottera.

No asi jsem to zakřikl, protože Gensler už v pátek v rámci tiskové zprávy prohlásil, že je potřeba znovu definovat jasná pravidla toho, co je burza. A že se nová pravidla budou týkat i jednoho z pilířů decentralizovaných financí, tedy burz typu Uniswap a dalších.

Podle jeho prohlášení navíc už nyní řada směnáren spadá pod aktuální definici burzy, takže by se měly už nyní řídit pravidly pro obchodování s cennými papíry. A je podle něj třeba ochránit uživatele stejně jako u centralizovaných řešení.

Přesnější sice nebyl, ale i tak vyvolal vlnu obav. Při pohledu na to, jak SEC v posledních měsících rozhazovala pokuty na všechny strany, se asi není co divit. Genslerova pozice ale i uvnitř komise očividně posiluje. Už poněkolikáté se totiž proti němu postavila komisařka SEC Hester Pierce.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách E15.

Ta o SEC prohlásila, že „komise vysílá zprávu, že nemá zájem podporovat inovace a soutěž na finančních trzích a namísto toho se snaží protěžovat už fungující hráče“. Komise se prý snaží udusit mladé a teprve se tvořící velmi inovativní prostředí. Přístup SEC prý podporuje stagnaci, směřuje k centralizaci a povede k odlivu technologie a vývoje mimo USA. Svou reakci výmluvně nazvala Rendering Inovation Kaput.

Komisařka ve svém prohlášení také tvrdí, že definice, se kterými SEC pracuje , jsou příliš široké a prakticky každého, kdo na blockchainu publikuje nějaký kód, kategorizují jako člena nějaké skupiny. A jelikož by prý mělo být publikování takového kódu nově kontrolováno americkými úřady, mohla by podle ní SEC narušovat první dodatek americké ústavy garantující svobodu projevu.

To, jak je to s ústavností americké regulace nechám na posouzení právníkům. Už ale začíná být na čase, aby Gary Gansler „dostal svoji ponožku“ a víte co.

No, a nemuselo by to vlastně trvat tak dlouho. Už v úterý ho čeká sezení výboru pro finanční služby americké Sněmovny reprezentantů. Tématem bude právě dohled kongresmanů nad SEC. A jelikož drží většinu republikáni, z nichž se někteří staví velmi kriticky k politice Bidenovy administrativy, která se očividně rozhodla pořádně si na krypto došlápnout, nemusel by si Gensler úterní slyšení tak úplně užít.

FTX možná čeká restart

Nesmí chybět ani zpráva o Ganslerově dobrém kamarádovi Samu Bankman-Friedovi, zakladateli zkrachovalé burzy FTX. Právníci, kteří řeší její bankrot, oznámili, že našli další peníze a kryptoměny, které bývalé vedení někam zašantročilo.

Jen pro připomenutí: Po krachu burzy loni v listopadu se objevily informace, že FTX chybějí prostředky mezi osmi až deseti miliardami dolarů. Koncem listopadu pak správce burzy uvedl, že celkové pohledávky činí 11,6 miliardy. Týmu právníků se pak podařilo dohledat další prostředky, takže už mají 7,3 miliardy dolarů. Celková díra tak činí „jen“ něco přes čtyři miliardy dolarů.

No a teď něco, co jsem původně považoval za pokus o žert. Právníci u soudu mimo jiné prohlásili, že nové vedení burzy zvažuje její opětovné spuštění. Prý, kdyby jí někdo normálně řídil, může to být výnosný byznys. Zatím se uvažuje, že by restart mohl přijít v prvním kvartálu příštího roku.

Na to samozřejmě hned reagoval polomrtvý token burzy FTT. Vyskočil z nějakých 1,30 na dvojnásobek, prodává se zhruba za 1,90.

USA si chtějí posvítit na stablecoiny

Ve sněmovně reprezentantů už koluje návrh nové připravované regulace stablecoinů, tedy tokenů, které mají v poměru 1:1 reprezentovat nějaké jiné aktivum, nejčastěji dolar. Výbor pro finanční služby návrh bez varování zveřejnil v sobotu.

Server The Block z něj vypíchl několik stěžejních bodů:

1) Společnosti, jako jsou Circle či Tether, které vydávají stablecoiny USDC respektive USDT, budou nově spadat pod regulaci americké centrální banky. Banky či spořitelní družstva, která se rozhodnout vydat vlastní minci, pak budou na vydání stablecoinů potřebovat souhlas příslušného regulátora.

2) Návrh zákona počítá s dvouletým zákazem vydávání nových stablecoinů, které nejsou podložené tvrdou měnou. Pravděpodobně tím chtějí zákonodárci zacílit hlavně na algoritmické projekty, aby se neopakoval průšvih s Lunou z loňského roku.

3) Bankovní regulátoři budou nově moci určit pravidla, a to včetně technických a právních specifikací, které by měly uživatelům zjednodušit výměnu stablecoinů, vypořádávání plateb mezi různými platebními systémy a další.

4) A nakonec, pokud návrh zákona projde, Kongres a prezident nařídí Fedu provést studii zavedení digitálního dolaru, tedy CBDC (Central Bank Digital Currencies). Banka tyto možnosti už sice testuje, zákon by jí ale určil zaměřit se na určité specifické oblasti, jako jsou dopady na monetární politiku, finanční stabilitu a soukromí firem i jednotlivců.

Švédští těžaři bitcoinu si připlatí

Ve Švédsku vzroste daň na elektřinu využívanou pro těžbu kryptoměn o astronomických šest tisíc procent. Pravda je ale prozaičtější, je to jen zrušení výjimky. Švédská vláda v roce 2017 rozhodla, že těžařům a datacentrům sníží daň z elektřiny o 98 procent. Nyní se prý ale ukázalo, že haly negenerují nová pracovní místa, jak se čekalo, takže se výjimka ruší. Těžařské firmy tak budou platit daň z elektřiny jako kdokoli jiný. Což samozřejmě při aktuálních cenách energií v Evropě bude cítit a mohlo by to prý znamenat konec těžařů v severské zemi.

Twitter jako traderská platforma

Elonu Muskovi, majiteli Twitteru, se jeho, mírně řečeno chaotickými kroky podařilo odehnat většinu inzerentů, takže musí shánět peníze jinde. V posledních týdnech vymýšlí jeden trik za druhým, aby uživatele platformy dotlačil k nákupu modrého odznáčku, a tak generoval alespoň nějaký další příjem. Mimo jiné prý hodlá pořádat speciální sezení, na kterých se ho platící uživatelé budou moct ptát na cokoli.

Očividně to ale nestačí, a tak Twitter rozjíždí nové partnerství, tentokrát s investiční platformou eToro. Uživatelé tak budou moci na sociální síti sledovat grafy, ceny a podobně a samozřejmě investovat do akcií či kryptoměn.

Z Twitteru se tak prý postupně stává super-app, jak tomu Musk říká. A přiznejme si, že přesně to na Twitteru chybělo, protože falešné účty a spamoví boti nikomu na mozek nelezou.

Omyl za pět milionů

NFT tržiště OpenSea vydalo kolekci NFTéček Gemesis, pomocí které chtěla oslavit spuštění „pro“ verze jejich platformy. Rozdávány byly zadarmo, ale jeden sběratel nebo investor toho bude i tak hodně litovat. Jeden tenhle obrázek si totiž pořídil za sto etherů, nějakých 210 tisíc dolarů, když se cena běžně pohybovala okolo 0,04 etheru.

Pravděpodobně to byl omyl, i když někteří komentátoři už spekulovali, že to může být wash-trading a snaha cenu NFT vyhnat nahoru. Každopádně pět milionů za jpeg, který měl být zdarma, je pěkný výsledek.

A další příznivá zpráva, největší decentralizovaná směnárna na světě Uniswap prorazila zátarasy Apple Storu a konečně je jejich nová peněženka volně dostupná ke stažení. Stalo se tak po měsících čekání a přetahování s Applem, který se odvolával na technické problémy aplikace, i když šlo pravděpodobně o jeho přísnější politiku týkající se všeho spojeného s kryptem.