🎧 Největším zlomem pro firmu bylo, když jsme začali řešit design, říká Tomáš Drbal z BTL

„Naše chyby nás formují od začátku. A to je to hlavní – nebát se dělat chyby a vzít si z nich ponaučení,“ říká Tomáš Drbal na úvod MediCastu. Společnost BTL vznikla v roce 1993 a jako první produkt propojující zdraví a technologie nabídla přístroj na redukci tuku. Hned poté ale BTL vstoupila do medicíny.

„Náš první elektroléčebný přístroj byl prvním procesorem řízeným přístrojem ve východní Evropě,“ vzpomíná v podcastu Drbal. „Tento přístroj pomáhal hojení svalů, redukci bolesti po natažení svalů, relaxaci svalů.“ Díky němu se BTL ihned stala firmou schopnou konkurovat i na západním trhu.

Co bylo hlavním hnacím motorem společnosti? „Ta doba byla hodně specifická a naší největší motivací bylo dohnat Západ. Technologie šly tehdy hrozně dopředu a nám se nabízelo jejich využití v přístrojích. Současně jsme chtěli někoho předhonit a jako nadšení mladí kluci, kteří zrovna vyšli z vysoké školy, jsme do toho prostě šli hlava nehlava,“ přibližuje Tomáš Drbal v MediCastu.

„Během prvních zhruba osmi let jsme doplnili naše přístroje o ultrazvuk, laser, zkrátka všechno, co se používalo ve fyzioterapii. A parametricky jsme často byli lepší než západní konkurence. Začali jsme jezdit na výstavu Medica v Düsseldorfu, což byla největší evropská výstava. Nějaký čas se nám ale stávalo, že naše přístroje nikdo nechtěl,“ říká Drbal. „Až na třetí výstavě jsme pochopili, že nám chybí jedna drobnost – design. Naše přístroje vypadaly nevěrohodně, neatraktivně, vlastně ošklivě. To jsme ve východní Evropě do té doby vůbec neřešili.“

BTL na designových změnách svých přístrojů pracovala tři roky a podle Drbala se finančně úplně vyčerpala. „Pak jsme ale vyrazili na Medicu 2001 a naštěstí to dopadlo dobře. Přístroje vypadaly výborně a začali jsme na Západě shromažďovat distributory. To byl zlomový okamžik pro celou firmu,“ říká Drbal.

Jakým způsobem BTL vyvíjí nové přístroje? Jak se firma dostala do oblasti estetické medicíny? A starají se o své zdraví více Češi, nebo Američané? Podívejte se na celý rozhovor v pořadu MediCast.