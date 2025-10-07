Sdílení energie je komplikované, proto vyčkáváme, říká Marcela Fujanová ze ZDR Investments
Nákupní parky, do nichž investuje ZDR Investments, jsou ideální pro instalaci fotovoltaik. Energií by mohly zásobovat i okolí, což umožňuje legislativa pro komunitní energetiku. „Měli jsme pilotní projekt a došli jsme v něm daleko, pokračovat ale budeme, až i legislativa postoupí zase dál,“ vysvětluje ESG manažerka Marcela Fujanová v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší ve spolupráci s e15 projekt [ta] Udržitelnost.
Správci velkých nemovitostních portfolií nemají v čase sílícího tlaku na udržitelnost jednoduchý úkol. Musí vyhovět požadavkům nájemců a uživatelů, přibývajícím regulacím, a ještě zhodnocovat vložené peníze. Společnost ZDR Investments spravuje realitní fondy, které v šesti evropských zemích vlastní přes 70 nemovitostí za více než 18 miliard korun. Její doménou jsou nákupní parky.
„Vycházíme z naší strategie udržitelnosti z roku 2023, kdy jsme se stanovili krátkodobé akční kroky, které spočívají hlavně ve snižování energetické náročnosti budov. Takže jsme renovovali některé objekty, obměňovali jsme technologie a samozřejmě jsme instalovali fotovoltaické elektrárny,“ přibližuje postup firmy Marcela Fujanová.
Společnost pravidelně vyhodnocuje spotřebu vody, elektrické energie, plynu a tepla pomocí speciálního softwaru, který stanoví míru emisní intenzity nemovitostního portfolia. Zda je na správné cestě, jí pomáhá určovat takzvaná křivka CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor).
Jde o metodický nástroj vyvinutý pro sektor nemovitostí, který stanovuje dekarbonizační trajektorii potřebnou k dosažení klimatických cílů Pařížské dohody, tedy omezení globálního oteplení na 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře. Zjednodušeně křivka v čase ukazuje emise ekvivalentu CO2 na metr podlahové plochy, které by neměly být překročeny. ZDR Investments se loni dostala pod trajektorii žádoucího dekarbonizačního vývoje, což je podle Fujanové ta nejlepší varianta.
Fotovoltaik přibývá
Zásadní roli v ozeleňování nemovitostí dnes hrají zmiňované fotovoltaické elektrárny. Firma jich loni instalovala osm, takže vlastní výrobou obnovitelné energie už disponuje zhruba 20 procent portfolia. „Samozřejmě třeba v Rakousku je to pokrytí sto procent,“ dodává Fujanová.
Letos podle ní zřizování fotovoltaik ještě nabírá na tempu. Jejich instalovaný výkon dosahuje 4,2 megawattpeaku, což znamená asi čtyři gigawatthodiny výroby zelené energie za rok. Taková produkce pro ilustraci pokryje roční spotřebu zhruba 1200 domácností, které elektřinou netopí.
V případě ZDR Investments umožňují fotovoltaiky dosáhnout v měsících s nejvyšším slunečním svitem prakticky soběstačnost příslušných retail parků. Energii využívají primárně nájemci a podle Fujanové je o ni velký zájem, protože dotyčným firmám pomáhá v plnění jejich vlastních ESG cílů.
Společnost se pustila také do pilotního projektu na sdílení vyrobené elektřiny, což od loňska umožňuje legislativa upravující takzvanou komunitní energetiku. Záměr postoupil značně daleko – až ke stanovování alokačních klíčů, podle nichž se proud v daném časovém úseku rozděluje jednotlivým odběratelům. „Je to celé velice administrativně náročné. Pravý čas ale ještě nenazrál, takže budeme pokračovat, až i legislativa postoupí zase dál,“ líčí osud projektu Fujanová.
V Rakousku už jsou podle ní některé fotovoltaiky ZDR Investments zapojeny do komunitní energetiky. V Česku je vývoj pomalejší i kvůli tomu, že obce často teprve zpracovávají energetické koncepce. „Až v lokalitách, kde máme retail park, budou mít energetickou koncepci hotovou, možná právě přijde vhodná doba, kdy i my budeme součástí lokální energetiky,“ konstatuje ESG manažerka.
Zelenání nájemních smluv
Pro správce realitního portfolia na jeho dekarbonizační cestě je zásadní spolupráce s nájemci nemovitostí. Velmi dobře funguje sdílení dat o spotřebě energií. Vedle toho začala firma zavádět zelené dodatky nájemních smluv. „Je to deklarace, že pronajímatel a nájemce mají společný cíl, a tím je zlepšit environmentální stav budovy a jejího okolí. Většinou jde o to, že chceme snižovat spotřebu energií, množství odpadů a vzájemně si předávat všechna potřebná data,“ vysvětlila Fujanová.
ZDR Ivestments má aktuálně přes 500 nájemních smluv, takže jde o dlouhodobý proces. Zelený dodatek připojuje při prodlužování smluv a při sjednávání nových v případě akvizice nemovitosti. „Naše kroky spějí k tomu, že budeme mít zelené dodatky u všech nájemních smluv,“ říká Fujanová s tím, že se ještě nestalo, aby nájemce dodatek odmítl.
