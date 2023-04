Prémiový fotomobil vivo X90 Pro posouvá hranice možností | e15.cz

Více než solidní základ v podobě loňského modelu vivo X80 Pro, desetileté dědictví celé produktové řady vivo X a partnerství společností vivo a ZEISS. To jsou základní stavební prvky, na kterých společnost vivo postavila svou novou vlajkovou loď – smartphone vivo X90 Pro.

Tento výjimečný smartphone zvládne bez problémů zachytit každý záběr ve dne i v noci a je adeptem na nejlepší aktuálně dostupný fotomobil na českém trhu. Na vrcholu jeho specifikací stojí největší foto snímač na trhu a nový čip pro zpracování obrazu vivo V2, pomocí kterých chce společnost vivo posílit své vedoucí postavení v oblasti chytrých telefonů zaměřených na fotografie.

Autor: vivo Tech GmbH

Jedinečný zobrazovací systém s hlavním 1palcovým obrazovým snímačem IMX989 je výsledkem dlouhodobého partnerství společností vivo a ZEISS. Ten umožňuje větší příjem světla na jeden pixel a díky tomu také pořízení jasnějších a ostřejších záběrů i ve velmi špatných světelných podmínkách. Kvalitu snímků a videí navíc vylepšuje i zmíněný čip vivo V2 a podpora umělé inteligence.

Zadní straně smartphonu vévodí velké oko osazené sadou tří hlavních fotoaparátů – 50Mpx hlavní fotoaparát, 50Mpx portrétní fotoaparát a 12Mpx ultra široký fotoaparát – a doplňkovými senzory pro lepší stabilizaci obrazu. Před poškozením chrání celou tuto sadu odolné sklo Corning Gorilla Glass. Smartphone také disponuje řadou doplňkových funkcí a nastavení uživatelského rozhraní fotoaparátu, které byly vyvinuty ve spolupráci se společností ZEISS a dále rozšiřují možnosti využití fotoaparátu. Speciální funkce ZEISS Natural Color 2.0 je například kalibrována tak, aby prezentovala barvy co nejvěrněji a přiblížila pořízené snímky tomu, co při focení vidíte vlastníma očima.

Výkon, efektivní chlazení i rychlé nabíjení

Nejen fotografiemi živ je člověk a proto nabízí vivo X90 Pro i další výbavu, která potěší nejen náročné uživatele. Společnost vivo spojila své síly se společností MediaTek a osadila vivo X90 Pro jako první chytrý telefon na evropském trhu efektivní čipovou sadou MediaTek Dimensity 9200. Tato platforma přináší vyšší výkon a nižší spotřebu energie v porovnání se svým předchůdcem a umožňuje telefonu zvládat práci s velkým objemem dat, multitasking více aplikací nebo spuštění náročných herních titulů. Možnost zahrát si oblíbený herní titul ve vysoké kvalitě podporuje také funkce Ray Tracing a 120Hz obnovovací frekvence displeje.

Autor: vivo Tech GmbH

Mírně zakřivený 6,78palcový OLED displej telefonu je vyladěn tak, aby poskytl co nejvěrnější vykreslení barev. Je vyroben z nového luminiscenčního materiálu, který účinně redukuje modré světlo pro větší pohodlí a ochranu očí i při dlouhém používání. Chladící plocha telefonu složená ze struktury až 24 vrstev pro odvod tepla z procesoru do rámu telefonu zajistí, že ani při dlouhém hraní her či běhu jiných náročných aplikací se nebude vivo X90 Pro přehřívat.

Velkou výhodou je také ještě rychlejší nabíjení telefonu. Díky zapojení 120W Dual-Cell FlashCharge získají uživatelé 50 % kapacity baterie již za 8 minut a 10 sekund nabíjení. Vyvážený režim pro každodenní nabíjení zcela nabije telefon za pouhých 29 minut. Smartphone také podporuje známé 50W bezdrátové nabíjení FlashCharge, které bylo představeno u loňského modelu X80 Pro.

