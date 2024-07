Dlouholetý ekonomický novinář a někdejší chartista Jan Macháček rezignuje na konci července z postu předsedy správní rady Institutu pro politiku a společnost, think-tanku, který založilo před deseti lety hnutí ANO jako svoji ideologickou a programovou základnu. Macháček šéfoval správní radě institutu od února 2015. Nedlouho před tím se stal komentátorem Lidových novin, které Babiš v roce 2013 koupil. Působil zároveň také jako Babišův zahraničně-politický poradce. V současnosti je Macháček také členem skupiny poradců k zahraniční politice prezidenta Petra Pavla.

„Rezignuji po dohodě s vedení hnutí ANO. Dále k tomu nebudu nic komentovat,“ uvedl pro e15 Macháček. Podle několika zdrojů redakce blízkých vedení hnutí ANO i samotnému institutu Macháček rezignuje hlavně kvůli založení nové krajně pravicové a populistické evropské frakce Patrioti pro Evropu, kde má hnutí ANO zastávat nejvyšší posty a sám Andrej Babiš její založení domlouval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Končící předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost Jan Macháček.|IPS/VOJTECHVLK.com

Dosud bylo hnutí ANO v liberální frakci Renew, kde drží hlavní slovo francouzský prezident Emmanuel Macron, který přitom Babiše v minulosti několikrát napomínal za to, že jeho veřejné vystupování a priority v evropské politice neodpovídají programu Renew. Macron a Babiš se neshodli hlavně v otázce Green Dealu, který Renew podoporuje, ani v ostré kritice migrace. Babiš například tento týden ve sněmovně řekl, že „musíme rozmístit všude po plážích jižní Evropy ozbrojené složky.“

Think-tank hnutí ANO byl navíc propojený s think-tanky ostatních evropských liberálních stran sdružených ve frakci Renew. Dosud se snažil profilovat jako šiřitel liberálních myšlenek. „To už bude ve spolupráci s pravicovými extremisty nemožné,“ uvedl zdroj e15 blízký institutu. A to byl také hlavní důvod Macháčkova odchodu.

„Honza udělal mnoho velmi dobré práce, má nové výzvy a ukončujeme spolupráci samozřejmě po dohodě a v dobrém,“ napsal místopředseda hnutí ANO a člen správní rady Institutu pro politiku a společnost Karel Havlíček. Redakce e15 se pokusila spojit i s europoslancem a dalším členem správní rady institutu Jaroslavem Bžochem, který vstup Babiše do nové evropské frakce veřejně kritizuje, ale neúspěšně. Podle informací e15 ale Bžoch o Macháčkově chystané rezignaci veděl předem jako jeden z mála lidí v ANO.

Macháček je kromě dlouholeté novinářské práce také stále aktivním hudebníkem. Jako člen hudební skupiny The Plastic People of the Universe působil na undergroundové hudební scéně v 80. letech. Tehdy se jako signatář Charty 77 a celé řady dalších petic angažoval i v disidentských a nezávislých publikačních aktivitách. Po Sametové revoluci v roce 1989 se stal spoluzakladatel a redaktorem týdeníku Respekt