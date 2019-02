Bojujeme proti šedé ekonomice, říká Nováková k fondu na rozšíření bezhotovostních plateb | E15.cz

Dobře. Teď ale budete dávat platební terminály živnostníkům zdarma, když jste je předtím donutili mít terminály na EET. Proč se ta věc nemohla udělat dohromady, když už si terminál pořizovali, mohli mít jeden kompletní s oběma řešeními?

Tehdy jsme hledali možnosti, jak podnikatelům s terminály pomoci, byla jsem ještě na Svazu obchodu. Tehdy EET a veškerý boj proti EET bylo čisté politikum, z pragmatického pohledu tam nebylo téměř nic. Pak je obtížné hledat jakoukoliv finanční podporu. Nikdo mi tehdy nechtěl dát ani korunu či pomoci - ministerstvo financí se bálo, průmysl to nezajímalo. Tehdy se prostě na podporu podnikatelů nenašly zdroje, kvůli zpolitizování celé věci. Chtěli jsme na to i peníze z evropských fondů, ale administrativa byla nákladnější, než celé pořízení.

Teď ale tato iniciativa nepochází od státu a stát do toho nedá ani korunu. Peníze dají soukromé subjekty. Jinak by se mohlo stát, že narazíme na politikum, jak to, že stát někoho podporuje a někoho ne, ještě by to začala zkoumat EU z hlediska veřejné podpory a podobně.

Peníze do toho dají soukromé subjekty, ale ony je dají do nějakého fondu, odkud se budou vyplácet peníze malým firmám a živnostníkům, aby si pořídili terminál. Jenže soukromé subjekty zpětně podnikatelům zpoplatní užívání terminálu odvodem s tím spojených poplatků. Stejně to ve své podstatě znovu zaplatí obchodník, jen to vypadá, že něco dostává zadarmo.

Musíme si srovnat pojmy. Všechny tyto subjekty jsou podnikatelské subjekty, které podnikají za účelem zisku. Nikdo z nich tady není dobročinná organizace, která přišla někomu přispívat. A i karetní systémy i banky vykonávají činnost, za kterou dostanou zaplaceno...

...ale proč jim s tím tímto způsobem pomáhá stát? Ten má přece jen zajistit, aby fungovaly na otevřeném trhu za rovných podmínek.

Stát jim nepomáhá, stát jediné co dělá je, že podporuje jejich iniciativu. Protože vede k rozšíření bezhotovostních plateb a je to rozšíření aktivit proti šedé ekonomice. Jinak jim v tom stát nijak nepomáhá. To, že oni se rozhodnou založit nějaký fond, do kterého budou přispívat, je jejich aktivita. Ne naše.

Administraci toho fondu bude dělat kdo?

Budou se muset dohodnout, to není naše věc. S aktivitou přišel Svaz obchodu a cestovního ruchu, tak předpokládám, že se o to nějak podělí na úrovní asociací. Neměl by to být soukromý subjekt, ale asociace. Podobný fond už začal vznikat v Polsku, jsou také zatím ve fázi přípravy, ale bude docházet k výměně zkušeností, jak to udělat. I když Poláci nejdou tak doširoka jako my, když chceme zapojit i banky i kvůli velikosti poplatků. Banky mají nastaven princip, že čím větší objem obchodních transakcí, tím nižší procento poplatku za transakci. Malým obchodníkům ale zůstává velké procento, které i v jejich případě je zase velká částka v porovnání s objemem tržeb. Je zapotřebí jednat s bankami, protože pro ně to samozřejmě není žádná signifikantní část zisku.

Mluvilo se o tom, že by to měly být prostředky až pro 200 tisíc živnostníků. Kolik je tedy vklad do fondu, kolik tam bude peněz?

To si musí všechno nachystat. Dostat banky a poskytovatele platebních systémů do aliance. Pak vybrat pilotní typ živnostníků, na kterém nastaví základní podmínky. Identifikují, kdo bude vhodný, aby dostal terminál zapůjčený, komu to určitě významně sníží administrativu a kde to i zákazníci uvítají. Třeba kadeřnictví, instalatéři a podobně, u kterých se platí vyšší částky, ale dosud jde o hotovostní platby, protože to prostě nemají.

