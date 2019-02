Babiš dostal pozvánku do Bílého domu | E15.cz

Americký prezident Donald Trump pozval českého premiéra Andreje Babiše (ANO) do Bílého domu. Návštěva českého premiéra ve Spojených státech by se měla uskutečnit 7. března. Na twitteru o tom dnes informoval americký velvyslanec v Česku Stephen King, oficiální potvrzení návštěvy Bílým domem se podle něj očekává brzy.

O pozvání Babiše do Bílého domu chtěl při své návštěvě Spojených států usilovat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který do Washingtonu odletěl dnes. V úterý Petříček novinářům řekl, že bude se svým protějškem Mikem Pompeem jednat i o tématech pro schůzku Babiše s Trumpem, měly by to být bezpečnost, vzájemný obchod a spolupráce v oblasti inovací, vědy a výzkumu.

Petříček chtěl jednat i o možnosti pozvání pro českého prezidenta Miloše Zemana. O pozvání do Bílého domu Zeman dlouhodobě usiloval. Český prezident jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kampaně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.

Nedávno Zeman s odvoláním na velvyslance USA v ČR Stephena Kinga uvedl, že schůzka s jeho americkým protějškem je nepravděpodobná. Český prezident se s americkým velvyslancem setkal 13. února.

Babiš Trumpovi po jeho zvolení gratuloval, zároveň ale uvedl, že americký prezident nebyl ve své předchozí činnosti příliš úspěšný byznysmen. "Já se vší skromností jsem trošku lepší podnikatel, protože jsem nikdy nezbankrotoval a moje firma, co jsem slyšel, zatím platí svoje závazky," uvedl tehdy.

Hospodářské noviny koncem ledna napsaly, že Babišovi otevřela cestu do Washingtonu kauza Huawei. Před hardwarem a softwarem čínské společnosti varoval před Vánocemi český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je označil za bezpečnostní riziko. Spojené státy o rizicích spojených s čínskými komunikačními společnostmi mluví dlouhodobě.