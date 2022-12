Chceme stavět další české reaktory, říká člen vedení Westinghouse | E15.cz

Závod o zakázku desetiletí, na výstavbu dukovanského jaderného bloku, se s podáním úvodních nabídek dostal do další fáze. Vítěz bude znám nejdříve v březnu příštího roku. Už nyní ale americká firma Westinghouse, Francouzská EDF i jihokorejská KHNP, které o zakázku usilují, hledají partnery pro případnou výstavbu. „Už jsme podepsali dohody se zhruba 40 partnery a náš stavební partner Bechtel s dalšími desítkami. A to jsme teprve na začátku. Myslím, že na konci můžeme mít klidně dvě stovky takových společností,“ říká David Durham, člen vedení Westinghouse, který má na starosti nové jaderné projekty.

Nemůžu začít jinak, než otázkou na cenu. U nového bloku mají být takzvané overnight cost, tedy hypotetické jednorázové náklady bez započtení úroků a inflace, podle odhadů vlády i investora kolem 7,75 miliardy eur. Tento odhad ovšem vznikl ještě v době, kdy inflace ještě dosahovala nižších jednotek procent a už tehdy to číslo mnozí vnímali jako nereálné. Přesto se zeptám, je šance se do této částky vejít?

Cenu v tuto chvíli nemohu komentovat ani trochu. Co ale mohu říct, je to, že se snažíme nejen o co nejnižší cenu, ale také o co nejvyšší důvěryhodnost nabídky. Nechceme si vymyslet nějaké nereálné číslo a počítat s tím, že realita bude jinde. Nevím, jaké mají cenové nabídky ostatní, ale my jsme přesvědčení, že naše bude cenově stoprocentně důvěryhodná.

Co finální cenu nejvíce ovlivní?

Myslím, že velmi důležitý bude časový rozestup mezi podpisem smlouvy s dodavatelem a začátkem výstavby. Je extrémně důležité, aby toto období trvalo co nejkratší dobu. Nemůže se stát, aby dodavatel podepsal kontrakt a začal stavět třeba až za pět let. Tam firmy nedohlédnou. Firmy mohou odhadnout, jaké budou jejich ceny letos, možná příští rok, ale rozhodně ne za pět let. A to se týká celého řetězce.

Do tendru na dostavbu Dukovan se dle očekávání přihlásili tři uchazeči. Proč by si investor měl vybrat právě Westinghouse?

Jsme jediní, kdo má nabízenou technologii v provozu. Ostatní nabízejí technologii, která se musí podstatně upravit, protože jejich referenční elektrárny mají vyšší instalovaný výkon, než poptává český investor. Máme čtyři reaktory AP1000 fungující v Číně, dva dokončujeme ve Spojených státech a k tomu už máme zajištěné další objednávky. To nám dodává sebedůvěru, že dokážeme technologii dodat včas a za slíbené peníze a zároveň nám to zajišťuje obrovský náskok před ostatními, protože zbylí uchazeči budou nabízet první elektrárnu svého druhu.

K tomu je jasnou výhodou i naše technologie, která je postavená na bázi pasivní bezpečnosti. To znamená, že elektrárna se v případě nouzového stavu dokáže sama vypnout, aniž by k tomu byl potřeba jakýkoliv zásah operátora. Kdyby naše technologie byla ve Fukušimě, k žádné tragédii by nedošlo. V tom jsme jediní na světě, kdo to může tvrdit.

Francouzská EDF ale zase jako jediná staví v Evropě, což je kvůli složitému regulačnímu rámci také důležité. To za výhodu nepovažujete?

Francouzi v Evropě sice staví, ale jde o jiný reaktor, s 1600 megawatty výkonu, v Česku se musí vejít do 1200. V takovém případě opravdu nelze říkat, že jde o stejnou technologii, prostě nejde.

EDF říká, že i u menší verze pracuje s naprosto totožnou technologii, stejnými klíčovými komponenty, stejným přístup k bezpečnosti.

Dobře, ale reaktory, které nabízíme my, jsou s těmi, které stavíme jinde, naprosto identické. V tom je velký rozdíl.

V tendru je možnost poslat předběžnou nabídku i na další tři reaktory. Poslali jste ji?

Ano. Samozřejmě.

Je součástí této nabídky i cena?

Ano, jsou zde odhadnuté ceny. Počítáme s tím, že s dalšími reaktory by cena postupně klesala.

Westinghouse prohlašuje, že stejně jako ostatní uchazeči chce na výstavbě spolupracovat s českým jaderným průmyslem. Můžete už říct, jaké české firmy chcete zapojit?

Už jsme podepsali dohody se zhruba 40 partnery a náš stavební partner Bechtel pak s dalšími desítkami. A to jsme teprve na začátku. Myslím, že na konci můžeme mít klidně dvě stovky takových společností. Ty pak budou součástí našeho středoevropského řetězce dodavatelů, takže se budou moct podílet na výstavbě také v Polsku a dalších nových reaktorů v regionu, například na Ukrajině.

Jaké firmy pro vás budou nejstěžejnější? Můžete nějaké vyjmenovat?

To bych nerad, mohl bych se dotknout těch, které nezmíním.

Jaký podíl ze zakázky by české firmy mohly dostat? EDF mluví o zhruba dvou třetinách?

U nás to bude podobně, chceme být v tomto na srovnatelné úrovni jako konkurence, protože víme, jakou to má váhu.

Už jste zmínil hlavního stavebního partnera firmu Bechtel. Jak si rozdělíte role?

My poskytneme design a zařízení pro jaderný okruh elektrárny a Bechtel to samé dodá pro sekundární okruh, kde turbína mění teplo na elektřinu. K tomu má Bechtel na starosti stavební práce jako takové, takže všechny české stavební firmy budou pracovat pro něj. Firmy, které dodávají komponenty a zařízení pro primární okruh, zas budou pod námi.

Ve Spojených státech dokončujete dva reaktory v elektrárně Vogtel. Jejich spuštění se ale každým rokem odkládá a náklady tak vysokočily na dvojnásobek. Co je důvodem?

Tak to není, rozhodně nejsme na dvojnásobku, nelze věřit všemu, co se píše v novinách. Ano zpoždění máme. Hlavní důvody jsou dva. Měli jsme velice nezkušeného stavebního partnera a také další dodavatele, kteří podobný projekt nestavěli celé dekády. Už jsme to vyřešili, spolupracujeme nyní s firmou Bechtel a do Vogtelu už zavážíme palivo. První ze dvou bloků bude komerčně vyrábět elektřinu už v prvním kvartálu příštího roku. Druhý zhruba o rok později. Druhým důvodem bylo, že jsme před začátkem stavby ještě neměli zcela doladěný design reaktoru, teď už ho máme připravený na sto procent.

David Durham a Westinghouse