Regionální letiště volají mayday. Skončit v černých číslech se jim daří jen výjimečně | E15.cz

Autobusem se na letiště v Pardubicích často nesvezete. Jízdní řád speciální autobusové linky do centra se totiž přímo váže na letový řád a ten prořídl. Stejně jako na třech dalších regionálních letištích v Brně, Karlových Varech a v Ostravě. Může za to uzemnění problematických Boeingů 737 MAX. Čekání na návrat těchto letadel na oblohu je pro letiště i cestovní kanceláře nákladné, ale stále ne tak bolestné jako čekání na výsledek hospodaření, který by neskončil hlubokou ztrátou.