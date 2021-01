Kapacitní problém s registracemi na očkování vyřeší hlavně rozložení náporu, míní expert na digitalizaci | E15.cz

V pátek ráno ministerstvo zdravotnictví spustilo registrační systém pro očkování proti koronaviru. Hned na začátku se ale u registrací objevily technické potíže. Operátoři nestíhali rozesílat potvrzovací kódy. Ty by přitom nemusely být potřeba. „Mladším ročníkům by šly posílat e-maily či zprávy do Messengeru a jiných sítí,“ říká Jakub Nešetřil, šéf neziskové organizace Česko.Digital, která se státu snaží pomáhat v digitalizaci.